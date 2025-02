Elek pozvao Srbe na KiM da u što većem broju izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek pozvao je danas Srbe na Kosovu i Metohiji i raseljene Srbe sa KiM da sutra u što većem broju izađu na izbore za skupštinu u Prištini, da zaokruže broj 112, odnosno glasaju za Srpsku listu jer tako, kako je istakao, glasaju za državu Srbiju.

Elek je rekao da svaki Srbin i Srpkinja koji sutra ne izađe na izbore i koji glasa protiv Srpske liste u stvari daje svoj glas Aljbinu Kurtiju i njegovim poslušnicima.

Elek je naveo da su predstavnici Srpske liste u toku predizborne kampanje obišli celo Kosovo i Metohiju i da su svuda kod srpskog naroda videli odlučnost da opstane i ostane na KiM i dobili podršku za politiku koju vodi Srpska lista.

Elek je rekao da je Srpska lista "trn u oku "Aljbinu Kurtiju jer je ona stožer srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"To je najveća i najjača srpska partija na Kosovu i Metohiji. To je pupčana vrpca između države Srbije i Srba sa Kosova i Metohije. To je srpska partija sa kojom Kurti ne može da manipuliše i koja za svoj rad isključivo odgovara srpskom narodu na Kosovu i Metohiji", istakao je Elek.

Na pitanje da li tokom izbornog dana očekuje opstrukcije Prištine, odnosno incidente, Elek je rekao da je protekla kampanja bila najprljavija i najbrutalnija kampanja koja se vodila protiv Srpske liste i protiv njenih čelnika.

"Niko u ovoj kampanji nije iznosio svoj politički program osim što se blatila Srpska lista i samim tim i država Srbija. Sigurno da ne očekujemo ništa dobro od Kurtija i njegove vlade u Prištini. Sutra moramo da budemo jedinstveni, moramo da budemo složni, pametni i mudri, da ne nasedamo na provokacije, da budemo na visini zadatka", rekao je Elek.

