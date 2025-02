'NAJVEĆI ZLOČIN JE ONO ŠTO SU NAM URADILI U ŠKOLAMA, TOGA NIJE BILO NI U OKUPACIJI' Vučević na tribini u Temerinu: Neće biti revolucije u Srbiji

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević drži tribinu u Temerinu, a na kojoj je istakao da se u Vojvodini vode posebne bitke.

-Mnogo toga smo uradili, u celoj Srbiji, ali danas imamo mnogo veće izazove. Danas je pred nama ključni zadatak da sačuvamo Srbiju. To nije preterivanje, mislim da ste svesni šta nam se sve dešava poslednja tri meseca. Takve stvari se ne dešavaju spontano. Sećam se kad smo bili u mnogo malim prostorijama, sećam se i ove sale, bila je stara govornica, a danas je ovo slika i prilika bolje razvijenije Opštine Temerin- naglasio je.

Vučević je istakao i da je najlepša stvar kada vidi da se u stranci drže svi zajedno.

-Da ne govorimo o svim stvarima koje smo uradili. Nije sve idealno, ali daleko je bolje nego što je bilo. Ali, da bismo se vratili na teme redovnog života. Posebno mi u Vojvodini moramo da budemo odgovorni, posebno se ovde vode bitke, neko je video šansu da iskoristi nesreću, da proba da kapitalizuje, da nas opet pobede, da nas dele na one koji su tu duže ili kraće, da nas podele sa ostatkom Srbije, da izmisle da immo neki drugi jezik, crkvu- rekao je Vučević i podsetio da su 2011. godine pokušali da izmisle vojvođansku naciju.

-Danas opet ti ljudi ponovo jašu na nekim novim talasima, nažalost talasima nesreće. Zato vas molim da radite još više, da razgovaramo sa građanima, da smemo da čujemo kritiku. Čestitam na tome da škole rade, deca su u školama. Najveći zločin je ono što su nam uradili u školama. Čak ni u okupaciji to niko nije radio. A danas je neko napravio scenario da se deca prebrojavaju, posvađali roditelje. Posvađali se nastavnici. To nikada nije bilo. Zamislite da neko sprečava malog dečaka ili devojčicu da uđe u školu, i to predstavljaju da je dobro. Dozvolili su da đaci vređaju direktora gimnazije, pravo drvo srama. To nema nigde, nećemo se lako oporaviti od toga. Ovi revolucionari koji misle da mogu da preuzmu vlast bez izbora, a to se neće desiti, neće biti prelazne vlade, samo Vlade Republike Srbije. Izbora uvek može biti, a revolucije ne može biti.

Autor: Snežana Milovanov