Premijer Miloš Vučević uključio se u program Informer televizije i istakao da je ne želi da zamišlja gori scenario koji je mogao da se desi danas predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, nakon što mu je na putu za Mokrin eksplodirala guma na kolima.

Vučević je naglasio da se čuo sa predsednikom pre skupa u Kikindi.

-Ništa nije ukazivalo kako je to izgledalo, dok vi niste objavili. Sreća, da ni predsednik ni njigovo obezbeđenje nisu povređeni. Velika sreća da nije naišlo vozilo iz suprotnog pravca. I da odmah odgovorim na zlonamerne komentare „eksperata“, sva vozila kojima upravljaju kobre imaju kamere. Da odmah razbijemo te priče, sva vozila imaju ugrađene kamere zbog svih ovakvih i potencijalnih stvari u saobraćaju.

On je naglasio i da je predsednik ostao smiren na skupu u Kikindi i da je odatle poslao važne poruke.

-Čekamo da vidimo šta istrage kaže, kako je taj točak otpao. Moglo je da ugrozi predsednika, a to je ugrožavanje cele države. Smatram i pretpostavljam da oprema i vozila na tim vozilima zahteva veći stepen preduzimanja radnji da se ne ugrozi život te osobe. Nije to pitanje samo nečijeg imena i prezimena, već su to predstavnici države. Ti incidenti ne mogu da se posmatraju olako.

Vučević verujem da će se nakon ovog incidenta povećati nivo bezbednosti oko predsednika, jer postoje javni pozivi u smislu negativnog scenarija.

- I to svi oni koji nam pričaju o demokratiji. Za njih je valjda to demokratija da onaj ko je simbol otpora države može da bude legitimna meta. To nisu teorije zavere, to je nešto što čujete danima, nedeljama, mesecima, godinama. Za ove zlurade komentare posebno sam apostrofirao da postoje ugrađene kamere, tako da su to autentični snimci. Malopre sam gledao portal RTS video saam da nema u glavnim vestima. Dobro je da je i Aleksandar rekoa da je ovo pokušaj obojene revolucije. Ne bih se ja igrao s ovakvim stvarima, zahtevao bih jednu ozbiljnu ekspertizu i pojačao mere bezbednosti oko predsednika. Napadaju predsednika države kao simbol narodnog jedinstva.

Vučević je naglasio da ne želi da zamišlja gore scenarije.

-To bi ugrozilo Srbiju. U ovim okolnostima, a i da nisu ovakve okolnosti, napad na predsednika je napad na državu. Neću da zamišljam gore scenarije. Mi kad smo se odrekli Boga najgore smo prolazili. Da se mi vratimo svetosavlju, nećemo lutatiti- zaključio je.

Autor: Pink.rs