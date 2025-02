ADRIJANA MESAROVIĆ: Napadi na Aleksandra Vučića nisu samo napadi i udari na pojedinca, već na stabilnost države

Ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je reagovanja pojedinih medija, a koji se odnose na incident koji se danas dogodio sa automobilom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Užasno je to radovanje od strane pojedinaca i tajkunskih medija, zato što je nešto loše moglo da se desi predsedniku države. To nije neodgovornost, to je nemoralnost i nečovečnost. Napadi na Aleksandra Vučića nisu samo napadi i udari na pojedinca, već na stabilnost države, na njen ekonomski napredak i na njenu budućnost. Snažna, suverena Srbija, koja sama donosi odluke i brine o svojim interesima a koju vodi naš predsednik Vučić, očigledno je da smeta onima koji bi želeli da Srbija opet bude pod patronatom tuđe ruke, da bude rastakanja, siromašena i ponižavana.Nažalost, svakodnevno svedočimo pokušajima destabilizacije i nečijoj sumanutoj ideji da se Srbiji nametne vlast, bez izbora, koja ne bi radila u interesu građana, već stranih centara moći i domaćih tajkuna i kriminalaca. Upravo je svemu tome najsnažnija brana predsednik Aleksandar Vučić, zato nije slučajno da se u ovom trenutku dešavaju incidenti, poput pucanja gume na vozilu predsednika.Bezbednost Srbije direktno je povezana sa njenom ekonomskom snagom, prosperitetom i napretkom, a svako ko želi da uruši tu stabilnost, želi da oslabi Srbiju.Puna podrška našem predsedniku Aleksandru Vučiću i snažnoj borbi koju vodi da naša otadžbina ostaje nezavisna, jaka i odlučna da sama gradi svoju budućnost."

