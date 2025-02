SLUČAJNOST ILI POKUŠAJ ATENTATA NA VUČIĆA?! Bokan za Pink: U suverenističkoj zemlji kao što je Srbija, NAPAD na predsednika je napad na samu DRŽAVU

Strašan incident dogodio se juče dok je predsednik Aleksandar Vučić službenim vozilom putovao ka Mokrinu. Tragedija je umalo izbegnuta kada je vozilo, u kom je bio predsednik, čini se naletelo na određenu prepreku na putu, nakon čega je došlo do zanošenja, a točak je otpao. Predsednik Srbije ostao je staložen i u Mokrinu samo u šali spomenuo da mu je pukla guma, a istina je očigledno mnogo strašnija.

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, ističe da je napad na predsednika Aleksandra Vučića, napad na celu Srbiju, ali i upozorenje ostalim suverenističkim državama.

- Vrlo je važno da sagledamo u kojoj se zemlji dešava ta vrsta opasnosti za predsednika. Postoji samo nekoliko suverenističkih zemalja na svetu i samo kod njih je napad na predsednika je napad na samu državu. U zemljama kao što su Srbija, Mađarska, Rusija, Kina, Slovačka, Turska, to su zemlje u kojima prvi čovek države drži čitavu suverenost te države i naroda. Kada kod nas neko kaže da Srbija mora da stane ili da Vučić mora da stane, to je varijanta u kojoj će Srbija da umre. U ovom slučaju bi došlo do potapanja čitavog državnog broda, a to je ono što nas mora da učini posebno zabrinutim. To je kao kada bi neko uzeo kapetana koji je već spremio kompas i sve mape -rekao je Bokan i dodao:

- Jedini čovek u Srbiji koji je informisan na onaj puni način je Aleksandar Vučić. Svi ostali imamo svoje mišljenje i osećaj, ali nemamo informacije. Naši neprijatelji su sada u niskom startu i samo čekaju da kao vukovi rastrgnu sve ono što brani Srbiju, a daju podršku i pomažu neprijatelju Srbije. Ovde je sve toliko iskomplikovano da možemo samo da se molimo da će službe koje štite život predsednika Srbije dobro raditi svoj posao -rekao je Bokan.

Dragoljub Tomašević, advokat, smatra da je ovaj incident bio pokušaj atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ja ću se osvrnuti na 1989. godinu i na sličan incident kada su sve četiri gume na automobilu Slobodana Miloševića eksplodirale. Oni su se prevrnuli, a u automobili se nalazila i njegova supruga Mira Marković. To se desilo u ono vreme kada su se dešavale ogromne promene u Srbiji. Bilo je to grozno vreme kada je Srbija bila amputirana i u tom periodu je narod shvatio nepravdu i većina je učestvovala u promenama -rekao je Tomašević i dodao:

- Nije slučajno ono što se dešava predsedniku Vučiću. Upravo na tlu Vojvodine se dešava ovakav pokušaj atentata, jer toj autonomaškoj politici smeta jedinstvo Srbije i žele da se napravi građanski rat na teritoriji Vojvodine. Sada se traže specijalni metodi da se likvidira predsednik ili da se on zastraši. Nekoliko incidenata koji su se već desili moraju da ukažu na to da zaštita predsednika Vučiča mora biti podignuta na veći nivo -rekao je Tomašević.

Ana Đorđević, borac za prava Srba na Kosovu i Metohiji, dodala je da je napad na predsednika Vučića jedna vrsta upozorenja svima koji vode slobodarsku politiku kao i on.

- Ovde je posredi jedan napad na suverenističke zemlje od strane jedne odlazeće globalističke hobotnice, a samim tim i ne predsednika republike srbije koji vodi jednu suverenističku zemlju. Ne smemo potceniti izjavu Vulina koji je izneo da su predsednika Srbije već onako latentno upozoravali da ukoliku Srbiju vodi kao slobodarsku zemlju ovakve stvari će se dešavati. Moramo pričati otvoreno i o napadima unutar same države. Da se razumemo, ovi studentski protesti i blokade su odavno prestali to da budu i sada su jedna vrsta trojanskog konja unutar Srbije. Mladim ljudima je zaista lako manipulisati, jer im date osećaj da su važni i da se zaista oni nešto pitaju, a iza njih stoje nečiji perfidni interesi. Oni misle da rade nešto za sebe, a ustvari su samo jedna obična pešadija -rekla je Đorđević i dodala:

- Nadam se da će istraga utvrditi šta se krije iza jučerašnjeg incidenta i drago mi je da je bezbednost predsednika Vučića podignuta na javiši mogući nivo. Neprijatelji naše države Vučiću ne mogu da oproste pre svega suverenizam -rekla je Đorđević.

Dragoljub Kočović, smatra da su strane službe odgovorne na sve dosadašnje napade na lidere Srbije.

- Sve do današnjeg dana, većina vladara u Srbiji je likvidirana. Engleska obaveštajna služba je najveći neprijatelj srpskog naroda i oni se nikada ne smiruju. Stalno će pokušavati da razore i unište Srbiju -rekao je Kočović.

