Šešelj za Pink o incidentu sa Vučićevim vozilom: To ne može biti slučajnost, neophodna je istraga

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji govore Vojislav Šešelj, lider SRS-a, dr Mina Zirojević i Ivana Vučićević, novinar.

Predlog broj 1

Šešelj kaže da se zabrinuo da je u pitanju točak, ali je detaljnije pogledao i da je u pitanju guma.

- Blindirana vozila su drugačija, kod njih spasa cela guma. Nije bilo eksplozeije kako su neki rekli... Tu je neko umešao svoje prste, nikako nije moglo biti slučajno. To je neki majstor uradio, stavio nešto, da guma sklizne. Moramo videti ko kada, gde...Već godinu dana mu govorim da mu rade o glavi. Vučić ne sme više nigde da jede, ni da degustira vino...- rekao je Šešelj.

On je dodao da se slična situacija dva puta dogodina Slobodanu Miloševiću.

- Neko je stručan je to uradio, i verovatno za to dobio novac. Tu se sve mora ispitati. Vozač mu je sačuvao život ispravnim postupcima, pustio je da automobil motorom zakoči. Druga srećna okolnost je to što sa druge strane nije bilo vozila, i treća da nije bio u pitanju auto -put - istakao je Šešelj.

Ivana Vučićević je govoreći o atmosferi koja se stvara u Srbiji, istakla da je previše toga dopušteno.

- Šta bi se desilo da danas nemamo predsednika? - zapitala se Vučević i uputila kritiku na račun ljudi koji su blokirali Gazelu.

Nisam videla razlog zašto bi se danas blokirala jedna od glavnih saobraćajnica u Beogradu? Svakodnevno imamo neke besmislene proteste. Čini se da se kupuje vreme da se smisli šta dalje. Žrtve nisu bitne, oni ne znaju ni imena tih ljudi

Zirojević je naglasila značaj poštovanja državnih simbola.

- To se odnosi na zastavu, ali i na predsednika - istakla je Zirojević i podvukla da je neophodna reakcija tužilaštva.

Ona je govoreći o borbi protiv korupcije navela da su Srbi u Trstu u prethodnih mesec dana kupili 4.673 stambene jedinice, a gosti Hit Tvita su se saglasila da taj podatak treba ispitati.

Zirojević je ocenila da je ovo možda trenutak da se popravi ono što ne valja.

- Deo nezadovoljstva je opravdan. Potrebno je sprovesti lustraciju, izboriti se sa korupcijom,

Šešelj je rekao da onaj ko rukovodi protestima, neće dijalog, neće smirivanje situacije i hoće haos.

- A studenti veruju...Oni koji misle drugačije ne mogu da dođu do izražaja, njih progone. Mora se sve iz korena menjati - naglasio je on.

Ivana Vučićević je istakla da roditelji žele da se deca vrate u školske klupe i na fakultete.

- Narod je umoran i nezadovoljan. Život je na neki način stao, treba da budemo bolje društvo, ali ovo je postalo besmisleno. Mislim da ovo nije način, kršite zakone i niste kažnjeni - dodala je Vučićević.

Šešelj je naglasio da je najvažnije da se čuva autoritet države.

Predlog broj 2 - Vojvođanska deklaracija

- Radikali su od kada postoje za ukidanje autonomije Vojvodine. Ona nema nikakvog smisla sada - naglasio je Šešelj.

Ivana Vučićević je ocenila da su separati glasniji nego što su bili i imaju tendenciju da animiraju ljude u duhu trenutnih protesta, a Zirojević je naglasila da je Srbija mala da bi se stalno delila.

Gledaoci su toku emisije glasali za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, u toku emisije su mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.