'Žele da opstruiraju bilo kakav pomak' Kojčić za Pink o blokadama Srbije: Njima dobrobit zemlje nije važna, oni žele destrukciju (VIDEO)

Dragoljub Kojčić, politički filozof, govoreći o aktuelnim dešavanjima u našoj zemlji kaže da dobrobit Srbije tim nekima kojih je 7 odsto nikada nije ni bila važna.

Kojčić je naveo da upravo zbog toga oni nisu spremni da se ide u dijalog i da zbog toga nisu prihvatili ponudu za razgovor od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ne znam šta hoće, neće stabilnost Srbije, neće da se izađe iz situacije - kazao je Kojčić za Novo jutro TV Pink.

Prema njegovim rečima, oni hoće destrukciju Srbije.

- To je deo onih koji su naša opozicija, ali je isto tako deo te inicijative iz inostranstva, to su oni koji hoće da se seče Srbija. To pogotovo u ovom trenutku, dok još uvek funkcionišu ostaci Bajdenovog sistema - naveo je Kojčić.

On je rekao da ova naša opozicija sebe deklariše i kao demokrate i kao liberale.

- Prva i osnovna stvar u liberalizmu, je da je granica moje slobode tvoja sloboda, ja mogu da budem slobodan dok ne ugrožavam druge, a oni blokiraju puteve. Sve moguće rade da opstruiraju bilo kakav pomak ove zemlje, njihova parola je ''Da zastane Srbija'' - istakao je Kojčić i dodao da niko iz regiona nije to kritikovao, što pokazuje za čije je to dobro.

Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog, povodom incidenta koji se dogodio sa automobilom u kojem je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da oni rade šta su navikli i da oni sada pokazuju sve viši stepen nemoći.

- Čim su nemoćniji bivaju glasniji, radikalniji i luđi. Njima, našoj opoziciji, ne ide nekoliko stvari u prilog. Jedna je pobeda Trampa...pobeda Srba na Kosovu i Metohiji i hvala Bogu što se predsedniku nije desilo ništa - ocenio je Kajtez.

Kako je rekao, i jučerašnji protest je pokazao da tu više nema demokratije.

- Sve je inverzno, okrenuto na glavu, ali njihova mržnja kulminira zato što, realno, među narodom, definitivno shvataju da nemaju uporište, nemaju više ideje, sve to deluje kao izbušen balon - kazao je Kajtez.

Ljubiša Ristić, reditelj, kaže da se kod nas olako prihvata to da smo mi u društvenoj krizi, a i to da se ovi koji to organizuju proglašavaju sebe za levicu.

- To su dve budalaštine. Prvo, naša država ima podršku tri najveće svetske sile... Mi imamo ekonomski uzlet, ogroman razvoj infrastrukture, imamo stabilnu situaciju nacionalne valute - ocenio je Ristić.

Prema njegovim rečima, u krizi su oni koji su ugroženi uspehom Srbije, ne Srbija.

Ristić kaže da mi trenutno imamo protest onih koji su u dubokoj krizi.

- Govorimo studenti. To je mali broj studenata, većina studenata ne učestvuje u tome - naveo je Ristić.

Autor: Pink.rs