Dr Lens: Studenti Medicinskog fakulteta ne smeju da dozvole da ih dekanka manipuliše

Svetski priznat stručnjak, srpski lekar u dijaspori dr Marko Lens poručio je danas da studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu imaju pravo na proteste zbog načina rada dekanke te ustanove, dr Tatjane Simić i rekao da ih apsolutno podržava u tome, ali i pozvao da ne pristaju na manipulacije od strane dr Simić.

On je u izjavi za Tanjug rekao da poštuje i ceni želju studenata i zahteve za odgvornost institucija, ali da se, pre sveha, krene od toga na koji način se radi na Medicinskom fakultetu dok je na čelu dr Tatjana Simić.

"U tom kontekstu mislim da bi prva stvar koju bi studenti trebalo da urade jeste da blokiraju Medicinski fakultet i da od dekanke zatraže odgovornost i zatraže da im pokaže sve ono prljavo, neispravno, nezakonito što se dešava pod rukovodstvom dekanke na fakultetu, a što ona pokušava da zataška dajući podršku studentima", rekao je on na početku razgovora.

Smatra da studenti ne treba da podlegnu jednoj, kako je rekao, manipulaciji dekanke Medicinskog fakulteta.

"Daje im podršku, ali davanjem te podrške šalje poruku "nemojte mene dirati". Postoji osnovno pravilo u životu - kad počneš sa čišćenjem ideš prvo sa čišćenjem svog domaćnistva, pa onda na neke druge struktrure. Upravo zbog toga smatram da je neophodno da studenti (Medicinskog fakulteta) ne pristaju ni na kakve kompromise kada je u pitanju rukovodstvo tog fakulteta, već da stave fokus i ispitaju sve nezakonite radnje koje radi rukovodstvo", ističe ovaj svetski priznati srpski lekar.

Kako dodaje dr Lens, to sve govori zbog činjenice da postoje javne izjave dva prodekana tog fakulteta, koji su dali ostvaku kada su počeli studentski protesti na Medicinskog fakulteta.

- U pitanju su dva prodekana, profesorka Nataša Milić, prodekanka za doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i profesor Vladimir Trajković, prodekan za nauku. Vi imate prodekana za nauku koji je dao izjavu da on ne daje ostavku zbog studentskih protesta, koje je inače i podržao, kao i svi mi, već zbog toga što ne može da prihvati način dekankinog rada i postupanja u rešavanju problema, čime je jasno ukazao na to da ona ne želi da rešava probleme, već želi da ih prikriva drugim nezakonitim radnjama - naveo je dr Lens.

Ukazuje na to da je dr Trajković jedan od retkih svetski priznatih naučnika, koji se nalazi u dva odsto svetskih naučnika po Stanfordovoj listi.

- Taj čovek, takvog kalibra izlazi zajedno sa profesorkom Milić zato što ne žele da učestvuju u prljavim radnjama koje dekanka radi, a onda manipulacijom studentskog Plenuma, pokušava da se ogradi od svega i da niko njoj ne kuca na vrata da ona pokaže šta se dešava - kaže on.

Dodaje i to da je Poverenik za informacije od javnog značaja doneo Rešenje kome nalaže Medicinskom fakultetu da dostavi informacije od javnog značaja, po pitanju primanja dekana i prodekana.

- Umesto da fakultet dostavi te informacije, jer su ta primanja iz državnog budžeta i logično je, da kao takve, budu informacije od javnog značaja, te informacije se ne daju, već fakultet tuži Upravnom sudu poverenika. On je svoj posao uradio, ali dekanka ne samo da nije odradila taj posao već je otišla i korak dalje da se žali sudu, jer joj je naloženo da mora da učini informacije javno dostupnim - rekao je dr Lens.

Navodi i to da dekanka dr Simić odbija da dostavi i informacije od javnog značaja koje se odnose na njenog sina.

- On inače radi u GAK Narodni Front, a ona odbija da iznese informacije o njegovoj doktorskoj disertaciji i odobrenja doktorske disertacije, pod izgovorom da se radi o "inteklektualnoj svojini". Svi znamo da po svim pravilnicima Univerziteta, sve informacije u vezi doktorata jesu javno dostupne informacije. U ovom trenutku, na sajtu Univerziteta postoji informacija u vezi doktorske teze njenog sina, koja je problematična, na koju je uloženo nekoliko prigovora zbog nepoštovanja etičkog kodeksa i nepotizma. Ona i dalje traži od pravne službe da je prikriju pod izgovorom to je intelektualna svojina - kaže on.

Pominje i časopis koji se zove "Medicinska istraživanja" Medicinskog fakulteta, u kome bi, kako pojašnjava, kako bi ljudi napredovali u nastavnička znanja, oni moraju da publikuju rad u tom časopisu.

- Mi imamo situaciju da glavni i odgovorni urednik tog časopisa osobi koja je predala taj rad, ali osobi čiji rad nije prihvaćen. Dakle izdaje lažnu potvrdu da je rad prihvaćen da bi osoba mogla dalje da napreduje - kaže.

Poručuje da su te stvari nedopustive i da studenti moraju da reaguju.

- Treba da idu ispred fakulteta i traže od dekanke da im da na uvid sve prljavštine i da odgovara za sve ono što čini a što je suprotno zakonu - poručio je.

Na pitanje da li će studenti nadoknaditi izgubljeno tokom blokada, Lens kaže da se problemi na Medicinskom fakultetu moraju rešiti, jer će se izgubljeno tokom blokada nadoknaditi, ali teško sa problemima koje fakultet ima.

- Naš Medicinski fakultet u Beogradu je na Šangajskoj listi, bio je u prvih 400 na svetu, sada je otišao u prvih 500 zbog onoga što radi rukovodstvo. Mi smo doživeli u Beogradu da imamo situaciju koja je za mene neprihvatljiva, a to je da Medicinski fakultet u Kragujevcu bude na Šangajskoj listi pre fakulteta u Beogradu - istakao je on.

Prema njegovim rečima na Medicinskom fakultetu postoje brojni problemi, a ukazuje i na taj da dekanka ignoriše dostavljanje informacija o znanju engleskog jezika nastavnika koji predaju nastavu na engleskom jeziku

- Da biste držali nastavu na engleskom jeziku, nastavnici moraju da poseduju određeni nivo znanja engleskog jezika i u svetu se procenjuje nivo znanja konkretno u većini dobrih fakulteta, najmanje C1 nivo. Kada je traženo od Medicinskog fakulteta da dostave izveštaje o poznavanju engleskog jezika, mi imamo situaciju da dekanka to ignoriše a jedan od nastavnika daje izveštaj iz svoje 13. godine života o završenom letnjem kursu u Engleskoj kao dokaz o poznavanju tog jezika. Taj nivo šarlatanizma, taj nivo bahatosti...i onda se pitamo zašto fakultet tone - ističe.

Studenti moraju da shvate da ukoliko se ne dese dramatične promene na Medicinskog fakulteta, dovešće se u pitanje akreditacija samog fakulteta, upozorava dr Lens.

- Akreditacija kao takva zahteva da su svi standardi ispunjeni. Naši standardi koji se poštuju u Srbiji su usklađeni sa Evropskom unijom i ne može Medicinski fakultet u Beogradu da odstupa od tih standarda. Ako se oduzme akreditacija ti jadni studenti - neće im nigde u svetu biti priznat taj fakultet. Ceo fakultet bruji i zna da već drugi put dekanka ne može da sazove Savet fakulteta. Zašto? Čega se plaši? Moja osnovna poruka studentima je da drage moje kolege imaju pravo na bolje sutra i da traže odgovornost od svakoga, ali da pođu od svoje kuće i da ne dozvole nikome da ih manipuliše - zaključio je on.