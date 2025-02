Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bio je gost je Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Vučić je najpre prokomentarisao izbore na Kosovu i Metohiji, rekavši da ko god da bi formirao vladu sa Kurtijem, da bi bio politički mrtav posle toga.

- Ono što je za nas važno to je da, uprkos zejivim pretnjama i pritiscima, kao i napadima koje su dolazile sa raznih strana, Srpska lista je opstala, i uspela da dobije najveće poverenje Srba - rekao je Vučić.

Kako kaže, pokušali su sve da daju dvema listama ne bi li došli do mandata, dodaje da su i iz albanskih gradova dolazili glasovi.

- Tri puta se CIK isključuje, nema prebrojavanja, ali to nije ni važno. Verujem da je ovo velika i važna pobeda za Srbiju koja je pokazala jedinstvo srpskog naroda i njihovu nameru da čuvaju svoja ognjišta - rekao je Vučić

Predsednik se na tome zahvalio i rekao da su pokazali kako se odgovorno i ozbiljno odnosi jedan narod u teškim vremenima.

- Ne želim nikakve ironične niti sarkastične komentare da dajem na račun Kurtijeve pozicije, kao što je on govorio za mene - rekao je predsednik.

O incidentu u kom je otpala guma sa automobila

Komentarišući incident kod Mokrina, kada je na njegovom automobilu otpao točak, Vučić je rekao da se on oseća bezbedno i da smatra da momci koji ga čuvaju da su vrhunski profesionalci i da su sjajni momci.

- Vojska je posebno disciplinovana, Kobre su naša elitna jedinica i ja tu nemam šta da brine. To je njihov posao i to je sve - rekao je Vučić.

O NIS

Kako kaže, očekuje uskoro velike probleme u vezi NIS-a. Dodaje da smo imali najgori mesec ekonomski, zahvaljujući blokadama.

- Sada nam sledi i ovo - ističe Vučić.

Kako kaže, nada se da će blokade uskoro prestati, jer, dodaje, razaraju našu ekonomiju i dodaje da će se to osetiti i na platama i na penzijama.

- Kad me pitate o ekonomiji, imali smo najgori mesec ne znam otkada zahvaljujući blokadama, to je januar. Sad nam sleduje i ovo, ono što sam mislio da ćemo završiti nekakvim dogovorom, očigledno nećemo moći. I jedni i drugi su zapeli za svoj interes. Nema dobrog i jednostavnog rešenja za NIS. Bavićemo se time u narednim danima. Nadam se da će prestati blokade, razara našu ekonomiju, razara mogućnost dolaska investitora u našu zemlju - objasnio je.

O blokadama i dijalogu

Vučić je rekao da nikada ne bi voleo da kaže da su studenti gubitnici, to je loše za jednu zemlju i dodaje da veruje da će na kraju da se smire. Studenti su, dodaje, dobili svoje ciljeve, čak je i Vlada pala.

- Nikada ranije ovoliko odgovornosti nije bilo u zemlji. Mislim da smo svi izgubili, a ponajviše mi kojima je posao da organizujemo normalan život i da Srbija ide napred. Pojedoh se živ kada vidim koliko novca izgubimo na dnevnom nivou - rekao je Vučić.

Kako kaže, trenutno se svi sklanjaju i beže iz zemlje.

- Šta smo time dobili? Da li su političke snage dobile na popularnosti, koje to podržavaju. Postoje grupe - ekstremna grupa vezana za Pajtića, Dinka Gruhonjića, koja želi otcepljenje Vojvodine, postoje studenti u Beogradu, Nišu, drugim gradovima koji ništa od toga ne žele. Ti neki ljudi su prepoznali da ne treba ovo da rade, ali ja sam zahvalan na tome jer možemo nešto lakše da podnesemo kao država. Ovo je užasno stanje, jer moraju da nastave da uče - objasnio je Vučić.

O profesorima i nastavi

- Za januar ste dobili cele plate, a u februaru koliko ste radili. Kako će se deca nastaviti školovanje. Njihov posao je da decu uče, a šta će ta deca znati, nije poenta da im zaključite peticu. A ne da se bave politikom - rekao je Vučić.

Dodao je da ima veće poverenje u studente nego u njihove profesore.

- Danas su vam kolovođe Jovo Bakić, 13 godina studirao ono što je morao da završi za 6, Šoškić, Bajec, Čupić... Sramota do sramote, a ostalima svaka čast. Da se nazove profesorom, ja nemam dlake na jeziku, ali zato imam veće poverenje u studente jer oni mnogo bolje od njih znaju šta je država. Jer ovi samo žive za sebe i za svoje pozicije. Studenti imaju svoje ideale, danas sve što je bilo na ulici su bili deca, šta da rade po ceo dan, šetaju, sede u kafiću, ja bih isto tako šetao da sam u njihovim godinama - rekao je Vučić.

Dodao je da ne zna kako će deca da se vrate u škole i uče.

- Verujem da je važno i pozivam na dijalog. Pozivam pre svega studente, pozvala ih i Ana Brnabić i tužioci. Sledeće nedelje ćemo ići sa Zakonom o visokom obrazovanju da se ispuni i 4. zahtev. Dali smo vam sve, sad vam je previše dokumentacije, i onda shvatite da ovo nema previše smisla. Verujem više u njih nego u one što su ih huškali, počeli su da se dure - od Pajtića pa nadalje. Verujem u dijalog, u svakom trenutku pozivam na dijalog i neću odustajati od toga - rekao je Vučić.

O pritiscima sa strane

- Otac mi je iz tih krajeva, pa i razumem. Tamo se, u okolino Bugojna, sve porodice znaju. Znalo se ko je ugledna familija, moj deda je bio predsednik Sokolskih Srba, zato je bio prvi na meti ustaša. Tada su spalili sve naše kuće, i stričeva, tetke, braća... Naše kuće dve, i sve su spalili, ali se kod nas uvek znalo za ugledne porodice. A pljuju me da sam loše odgojen, jer znaju da ih se ne plašem. Mešaju se zato što znaju kojom brzinom Srbija ide napred, što bih ih demantovao. Oni vide napredak, a jedina im je šansa da kažu nešto protiv Srba da se dodvore - naveo je. Istakao je da znamo koliko ko dobra želi, osim što sebi želimo da rastemo i napredujemo brže od vas, uprkos svim pokušajima da sruše Srbiju - rekao je Vučić i dodao:

- Ja sam bukvalno fasciniran time što izbija na videlo, a to je koliko su para uložili u moje i rušenje Srbije.

Kako kaže, misli na inostranstvo, i na evropsko i prekookeansko.

- Ja sam računao da su uložili oko milijardu i po u poslednjih 10 godina, a možda i 3 milijarde, a neverovatan je novac uložen u poslednjih 3 godina. Da vam fondacija Trag dobije 28 miliona evra, je li ste ikada čuli za tu? - rekao je Vučić.

O ulaganjima i planovima za rušenje Srbije

- Ljudi nisu svesni, čak ni ja. Uvek ćemo da sagledavamo svoje greške, ali ljudi zaborave da nam je neko napravio lošu predstavu o nekom čoveku ulaganjem u to. Ulagali su ogroman novac, iz tri razloga: 1. rušenje nezavisne slobodarske Srbije, 2. da se naruši ugled i da uvek bude iza Hrvatske, Slovenije i ostalih i 3. moraju da se igraju kao u pozorištu ne bi li njihova reč bila jedina koja se sluša. Takve morate da sklonite, zato su ulagali novac. I sada su pomislili evo ga kraj je, ali se čude kako nije. I sad vam kažem neće ih ni biti. jer studenti nisu budale, nema sadržaja politike, nemaju ništa da ponude narodu sem mržnje. I ono najbitnije, ko je alternativa? Ljudima su se svi smučili, od Kesića, Obućine, Bjelogrlića. Naravno da postoje njihove greške koje smo iskoristili da pokažemo ljudima, ali želim da se zahvalim narodu koji u rušenju nije učestvovao - rekao je Vučić i dodao:

- Ljudima su stavljali krvave ruke i govorili da su ubice.

- Hteli su politički protivnici da se likvidiram i ja i moja porodica. Pričali su o tome danima, te plivaćemo, te bežaćemo, te spakovao Vučić milione. Nemam nijednu nekretninu nigde, što ne kažete ko od vas iz opozicije imate nekretnine u Trstu, Beču, Milanu, Njujorku. Ja nemam nigde, ni račun, niti bilo šta. Radio sam sve što sam mogao za svoju zemlju, ponosan sam na to. Srbija je moj život, i bavio sam se problemima Srbije. Grešio sam bezbroj puta, ali sam borio za našu zemlju - rekao je Vučić i dodao:

- Uspeli smo da postanemo uspešniji od svih.

O obojenoj revoluciji

- Sa Miloševićem je bila delimična obojena revolucija, što su pokušali i ovde, jer znaju da na izborima nemaju šanse. Ni u čemu ne mogu da pobede, nikada neće pobediti, i zato je bilo potrebno da se sprovede obojena revolucija. Ima mnogo grupa za pritisak, najviše preko opozicije, koji su uvek odbijali dijalog o svemu. Sad im je zahtev da se ukine Ekspo, a podržali su ga. Do Junajted grupe koji prodaju nekim Poljacima, Česima, kome već, i strpaće u svoj džep dve milijarde evra, baš ih briga za građane Srbije - rekao je Vučić i dodao:

- Oni su obavljali najprljaviji posao za strane plaćenike.

- Onda su to izvodili za Jovanjicu, trpeo sam tri godine, da li je neko rekao izvinite. Tako se to radi, nije važno šta je istina, i sutradan je došla neka druga, treća laž. Ne možete ništa da radite osim da se borite. Napisaću udžbenik o tome kako se boriti protiv obojenih revolucija, lično ću da napišem i pokušaću da je napravim u udžbeničkom formatu. Mislim da će to biti čitana knjiga u svetu. Jer oni više da me pobede, ne mogu - rekao je Vučić.

O Vojvodini i Sretenju

- Uslov je bio da bi moglo Kosova da proglasi nezavisnost, otcepljenje Crne Gore. Tako smo dozvolili odvajanje Crne Gore i sa druge strane nezavisnost Kosova, pre toga je bio martovski pogrom, kada je uništeno 30 crkava i manastira, kada je 11 ljudi ubijeno. Sada na osnovu Kinkelovih reči i nekih drugih iz regiona, mogli ste da čitate u njihovim medijima, mora da se završi Vojvodina. Ne razumeju raznolikost stanovništva tamo, koji ne žele nigde drugde sem da žive u Srbiji. Mi ćemo na Sretenje, doći će i predsednik Republike Srpske i mnogi drugi važnih ljudi. "Srećemo se na Sretenje", naziv, i imaćemo od Orašca do Beograda, Kragujevca do... Da nijednog trenutka ne dođe do sukoba u Kragujevcu, to su naša deca - rekao je Vučić.

Srpska narodna deklaracija, dodao je, a potom i razgovor sa Mađarskom o deklaraciji, kojom se garantuje Vojvodina u Srbiji.

O borbi protiv korupcije

- Borba će biti svaki dan, tužioci će da rade. Njihov posao. Imaju odrešene ruke, biće teških stvari za nas, mnogo teških. Ljudi moraju da imaju poverenje u svoju zemlju, a oni koji su se zaigrali, šta da radim. Beskrajno sam ponosan na naš narod koji ponovo diže glavu, i ljudi u Srbiji dobro razumeju interese naše zemlje. Ja znam šta ljudi u Srbiji većinski misle, izvinjavam se ljudi koji ničim nisu zaslužili teror i blokade, ali moramo da pokažemo da imamo širi i ozbiljniji pristup od onih koji blokiraju. Hvala za svu brigu, za svaku vašu suzu i da vam kažem koliko vas volim i da jeste naša i moja snaga i nemojte da imate nikakve sumnje. Pobediće Srbija, ali i naši studenti, naši đaci, a što se tiče naših političkih protivnika, još dugo ćemo iz pobeđivati - rekao je Vučić.

