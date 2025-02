Vučić: Srpska lista ostvarila veliku i važnu pobedu za Srbiju na izborima na KiM

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas za TV PINK, da je Srpska lista na izborima na AP KiM ostvarila veliku i važnu pobedu za Srbiju i pokazala snažno opredeljenje srpskog naroda da jedinstveno čuva svoje ognjišta i bude naslonjen na svoju Srbiju.

"Oni (Srbi na KiM) imaju jednog svog predsednika, jednu svoju zemlju i tu zemlju, Srbiju, vole najviše na svetu. Beskrajno sam im zahvalan na tome i oni su pokazali kako se odgovorno i ozbiljno odnosi jedan narod u teškoj situaciji. Dakle, sve čestitke Srpskoj listi, sve čestitke našem narodu na Kosovu i Metohiji", poručio je Vučić.

On je rekao i da ne bi da nagađa i da se meša u međualbanske odnose, ali ko god da bi formirao vladu sa Aljbinom Kurtijem bio bi politički mrtav posle toga.

"Bio bi politički mrtav posle toga, dakle, i LDK, i PDK, i Haradinaj, i ko god bi to uradio, posle toga je teško da bi mogao da opstane na političkoj sceni. Nikada to ne treba isključivati, ali ne mešamo se u to.

Za nas je važno to da uprkos jezivim pretnjama, pritiscima, stravičnim napadima koji su dolazili, ne samo od Kurtija, već i od zemalja Kvinte, svim mogućim političkim, pa usudio bih se da ih nazovem jezuitskim napadima na Srpsku listu, ona je opstala i uprkos svim svojim slabostima, manjkovostima, počev od mene pa nadalje, i greškama, uspela da dobije najveće poverenje Srba, ubedljivo najveće", istakao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras