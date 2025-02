Vučić o incidentu: Osećam se apsolutno bezbedno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom incidenta koji se dogodio kod Mokrina da se oseća aposlutno bezbedno i da su oni koji ga čuvaju vrhunski profesionalci.

"To nisu ljudi koji obavljaju bilo kakve druge poslove, a kamoli sa one strabe zakona, što je neretko bio slučaj sa nekim drugima u istoriji. Vojska je posebno disciplinovana, drugačije organizovana, jedinice Kobre su naše elitne jedinice. Nemam ja šta tu da brinem, to je njihov posao i tu je kraj priče", rekao je Vučić za TV Pink na pitanje o incidentu koji se dogodio u subotu sa službenim vozilom u kome se nalazio i da li se oseća bezbedno.

Vučić je u subotu na skupu u Kikindi rekao da mu je pukla guma na putu do Mokrina.

Međutim, kako je tada potvrđeno Tanjugu u Predsedništvu, na vozilu u kojem se nalazio predsednik nije pukla guma, već je otpao čitav točak.

Autor: Aleksandra Aras