'IMAMO TONSKI DOKAZ DA SU PODRŽALI, A SADA SU PROTIV' Vučić o opoziciji i Ekspu 2027.: Ne znate šta da radite sa onima što lažu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je izjavio večeras da postoji i tonski dokaz o tome kako je opozicija podržala održavanje Ekspa 2027., a sada se protive tome.

- Ni u čemu ne mogu da pobede, nikada neće pobediti, i zato je bilo potrebno da se sprovede obojena revolucija. Ima mnogo grupa za pritisak, najviše preko opozicije, koji su uvek odbijali dijalog o svemu. Sad im je zahtev da se ukine Ekspo, a podržali su ga, imamo i tonski dokaz o tome. Zamislite dokle ludilo nečije može da ide.Ne znate šta da radite s ljudima koji lažu - izjavio je, gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink.

Kako je dodao, sada se prodaje Junajted grupa, preko koje će neko novac staviti sebi u džep.

- Ide do toga da se Junajted grupa prodaje nekim Poljacima, Česima, kome već, i strpaće u svoj džep dve milijarde evra, baš ih briga za građane Srbije. Nemam pojma ko će to sve da kupi. Potpuno je svejedno. Reći će: ostaje vam N1 i Nova S još neko vreme, dok i to ne prodaju. Kao što će prodati i SBB i Total TV, i dok si rekao keks, sve će prodati. Oni su obavljali najprljaviji posao za strane plaćenike - naveo je.

Autor: Aleksandra Aras