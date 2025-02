Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas za TV PINK da su u toku razgovori sa sindikatima umetnika i kulturnih radnika koji traže poboljšanje statusa zaposlenih u kulturi i ponovio da je republiccki budžet za kulturu za ovu godinu veći za 17 odsto nego prošle godine i da iznosi 16,6 milijardi dinara.

Govoreći o protestu dela zaposlenih u kulturi i slobodnih umetnika prošle sedmice ispred Ministarstva kulture, Selaković je rekao da su u ponedeljak održani prvi razgovori sa predstavnicima reprezrentativnog sindikata zaposlenih u kulturi Nezavisnost, kao i sa Sindikatom baletskih umetnika i Sindikatom glumaca Srbije.

- Sutra ćemo imati sastanak sa Sindikatom muzičikih umetnika i sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata u kulturi -rekao je Selaković i dodao:

- Nastavićemo razgovore sa svima čije nam je mišljenje važno i sa kojima može da se razgovara o važnim problemima i o rešavanju kako onih problema koji su trenutno aktuelni, tako i onih koji postoje više decenija. Kada imate sistem koji postavljen nije na dobrim osnovama, šta god od ad hoc mera da donesete, nije dovoljno da reši sistemski problem -rekao je Selaković.

Ukazao je i na problem što ne postoji zakon o pozorištu i naveo da je jedna od prvih stvari koje su urađene, kada je preuzeo resor kulture, bilo formiranje radne grupe za izradu tog zakona.

Selaković dodaje da neki razlozi za štrajk nemaju pravni osnov i da su čisto politički. Međutim, postoje i oni koji su legitimni.

Naveo je da nisu tačni navodi da je budžet za kulturu ove godine niži nego prethodne godine, kao ni to da je procentualno najniži udeo izdvajanja za kulturu i naveo da je, uz pokrajinski i budžet Grada Beograda, za kulturu opredeljeno ukupno više od 25 milijardi dinara.

- U prošloj godini smo imali 14 milijardi dinara, u ovoj godini 16,6 milijardi dinara republičkog budžeta. Nije tačno ni da je procenat davanja za kulturu niži, ali sve i da jeste ne možete da merite udeo budžeta različitih oblasti kada znate da naša država, recimo, nabavlja nove vojne avione i da se za to izdvaja ozbiljna suma novca. Naravno da to podiže troškove, ali ne možete da kažete da to treba da utiče na rast svih drugih budžeta ili da donesete zaključak da su pali budžeti -rekao je Selaković.

Objasnio je da Ministarstvo kulture finansira samo Narodno pozorište i Narodno pozorište u Prištini sa sedištem u Gračanici, a da se sva druga pozorišta u Beogradu finansiraju iz gradskog budžeta, da se Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu finansira iz pokrajinskog budžeta, a pozorišta u drugim gradovima iz lokalnih budžeta.

- To znači da budžet od 16,6 milijardi ne pokriva svih 10.550 zaposlenih u kulturi. Ako hoćete da dobijete realna davanja za kulturu, morate da saberete sve te budžete -rekao je ministar.

Selaković je rekao da je ukupno 10.550 zaposlenih u kulturi, od kojih 2.300 prima platu iz republičckog budžeta, kao i da je u Srbiji 2.000 slobodnih umetnika.

- Ali, imamo veliki broj ljudi koji imaju izuzetno niska primanja i to je najvažnija tema o kojoj ćemo razgovarati i sa sindikatima i sa svim ostalima strukovnim udruženjima -rekao je Selaković.

Selaković je napomenuo da to važi i za ozbiljan broj muzeja, za arhive i biblioteke i da kulturni radnici olako porede koliko se po glavi stanovnika izdvaja za kulturu u Srbiji i u nekim bivšim jugoslovenskim republikama ne znajući, kako kaže, da je u vechini tih država u državnoj nadležnosti svaka ustanova kulture i na lokalu i na državnom nivou. Naveo je da su velika davanja i za ustanove nezavisne kulturne scene i da će narednih dana biti objavljeno ko je sve dobijao novac i da ti podaci nisu nikakva tajna.

Komentarišući to što se na pozorišnim scenama podižu crvene rukavice i iznose transparenti Selaković je rekao da su to stvari koje ne treba da se rade i da se time neće rešiti određena pitanja u pozorištu, a da se, kada pozorište želi da pošalje političku poruku, to radi na mnogo sofisticiraniji način.

- Neko nam je slao političku poruku svojevremeno povraćajući po našoj zastavi. Ja sam duboko bio nesrećan zašto se to dešavalo u našoj zemlji. Ta predstava treba da posluži kao povod i motiv da se mnogo ozbiljnije razmišlja o vođenju kulturne politike i o tome kakvu poruku umetnost šalje -rekao je Selaković.

Naglasio je da kultura mora da promoviše određeni sistem vrednosti, ali da taj sistem vrednosti ne sme da bude sistem unižavanja onoga što predstavlja svetinju srpskom narodu i državi.

Autor: Iva Besarabić