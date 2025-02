Osim u glavnom, gradu, antikoruptivna odeljenja rade i u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu i uključena su u veliku akciju

Tužilaštva širom Srbije spremna su za široku akciju hapšenja koja kreću već u narednim danima. Saznanja ukazuju da u ovoj antikoruptivnoj operaciji padaju političari bez obzira iz kojih političkih opcija da dolaze, ali i visoki funkcioneri iz samog vrha vlasti, biznismeni... Kako je i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljivao, država u narednim danima pokreće žestoku i nemilosrdnu borbu protiv korupcije.

Široki zahvat

Advokat Vladimir Đukanović, član Predsedništva Srpske napredne stranke, kaže za Kurir da će ovo biti veoma široko rasprostranjena akcija koja će trajati mesecima. On otkriva da njegove informacije govore da su za više od 30 slučajeva velike korupcije već, kako kaže, sklopljene kockice da može doći i do privođenja.

"Navijam za to da to bude nemilosrdna borba i da se pošalje jasna poruka da više niko ne radi takve svinjarije i gadosti koje su neki ljudi radili. Očekujem da time budu obuhvaćeni zaista visoki funkcioneri koji su činili razna nepočinstva. Ne može sve u jednom danu, verujem da će to trajati nekoliko meseci, jer prema nekim nezvaničnim informacijama koje imam, reč je o više od 30 slučajeva rasprostranjene korupcije i ogromnom broju ljudi koji je upleten. To su slučajevi koje tužilaštva češljaju, rade se istrage, proveravaju stvari, ali gde su već sklopljene kockice tako da može da dođe do realizacije, odnosno privođenja. Verujem da će to trajati nekoliko meseci. Čuo sam da samo u Beogradu ima 17 tih velikih slučajeva", objasnio je Đukanović.

On napominje da postoje četiri antikoruptivna odeljenja. Osim u Beogradu, ta odeljenja rade i u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu i Đukanović kaže da i ovi delovi pravosuđa rade ozbiljne slučajeve korupcije.

Poverenje

I potpredsednik Socijalističke partije Srbije i ministar bez portfelja Đorđe Milićević ohrabruje državne organe da bespoštedno rade na iskorenjivanju korupcije.

"Pozdravljam najavljenu akciju i kao građanin i kao političar i kao ministar. Korupcija izjeda svako društvo, ubija konkurentnost, usporava ekonomski razvoj i narušava socijalnu pravdu. Očekujem da borba bude vođena bez kompromisa, a svi mi unapredimo svoj rad kako bi pomogli. Rezultati će svakako doprineti jačanju poverenja građana u institucije", ocenio je Milićević za Kurir.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak je ponovo govorio o ovoj akciji.



"Borba protiv korupcije će biti stalna, biće svakog dana, tužioci će da rade, imaju odrešene ruke... Biće teških stvari i manje teških, a oni koji su se zaigrali u svemu tome... Šta da vam kažem", rekao je Vučić za Pink.

Aleksandra Tomić, naučni savetnik na Mašinskom fakultetu i članica Predsedništva SNS, izjavila je da borba protiv korupcije nije nova tema, već da su prvi ozbiljni koraci napravljeni još 2013. godine, kada je Vučić bio potpredsednik vlade.

"On se zaista time bavio. Zaključak tadašnje strategije bio je da mora da postoji saradnja svih institucija, ali ta saradnja nije bila prepoznata na način koji bi pokazao jasan obračun sa korupcijom. U međuvremenu su se menjale okolnosti i zakoni i upravo je to razlog zbog kojeg je sada neophodno krenuti u frontalnu borbu. Predsednik je jasno rekao da je sada trenutak za frontalnu borbu i široku saradnju svih relevantnih institucija", naglasila je ona.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost naglašava da je izuzetno važno uspostaviti poverenje građana u iskrenost borbe protiv korupcije.

"Ako građani veruju da se borba vodi iskreno, to može motivisati i prijavljivanje slučajeva korupcije. Pojedinci su često glavni krivci za urušavanje institucionalnih normi. Korupcija ide od lokalnih primera, pa do velikih tendera i konkursa. Potrebno je uspostaviti sistem u kojem su pravila iznad pojedinaca", smatra Barac.

Autor: Dubravka Bošković