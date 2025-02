BULATOVIĆ: ZBUNJENI ĐILAS U NOVOJ ULOZI FRANCUSKE SOBARICE

Dragan Đilas večeras na N1 "prop'o"! Bledunjav, tunjav i bezbojan. Naspram svojih rečitih, dobro plaćenih, ironičnih, malicioznih i politički besmislenih Zdravka Ponoša i Miloša Jovanovića, istakao je narodni poslanik Dejan Bulatović.

- Pa tako, dok je Ponoš pokušavao da šarmira svojim ironičnim doskočicama i malicioznim insinuacijama, agresivni i nasilni Miloš Jovanović je vapio za medisjkom pažnjom i tražio da se reflektori upere na njih (njega), političare, a ne na studente, pod devizom „studentima svaka čast, ali mi smo važni (ja sam važan)“ - ističe Bulatović i dodaje:

- Sva sreća pa Đilas ima kolena, inače bi mu glava bila na podu studija. Vidno poražen i ponižen, jedva da je i došao do reči od svojih sagovornika. Ponoš i Jovanović su se iz sve snage trudili da pokupe kajmak neke svoje zamišljene pobede koja im je nikad dalje. Utisak je da je večeras Đilasu studiju N1 poslužio kao politički fikus ili držač sveće, što je zapravo i njegova prava uloga. Prazne floskule, još praznije priče, red Marinike, red uvreda na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i to je, kako on kaže, početak i kraj priče.

- Izgleda da je mašinski mozak konačno uspeo da sabere političkih dva i dva i da shvati da je njegovo političko doba prošlo. Oni koje je promovisao u velike liderčiće opozicije su ga izgleda potpuno nadjačali. Toliko je sve smešno da je čak i voditeljka imala ironične opaske na njegovu tvrdnju o sveopozicionim sastancima koje navodno vode. Sve što je Đilas kazao večeras može se svesti na „bla - truć“ a izgleda da polako i on shvata da je jedno veliko političko bla truć, uključujući i njegovu ponovljenu laž da je baš on vodio studentske proteste devedesetih - kaže Bulatović.

Autor: Aleksandra Aras