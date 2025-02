MINISTAR MILIĆEVIĆ O JUČERAŠNJIM HAPŠENJIMA: Ozbiljan udarac KORUPCIJI, ovo je tek početak

U jučerašnjoj velikoj akciji borbe protiv korupcije, koja je sprovedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeno je ukupno 15 osumnjičenih osoba, među kojima su Aleksandar Papić i Milorad Grčić...

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević istakao je jutros da je sada sve na tužilaštvu sve, i da se svaka stvar mora proveriti.

- Vučić je o svemu pričao pre nekoliko nedelja. Ovo je ozbiljan udarac korupciji, neće biti razlike u društvenim odnosima, drugim sferama, politici... Možete da budete opozicija, vlast, ali ukoliko ste učestvovali u korupciji, bićete sankcionisani... - naveo je ministar bez portfelja.

Cilj opozicionih medija je da demistifikuju stvari, zato imamo vesti kakve imamo, rekao je Milićević povodom pojedinih naslova da se sa hapšenjima zakasnilo.

PRODAJA SBB-a

Govoreći o protestima, kao i prodaji SBB-a, Milićević kaže da su isti kroz promociju protesta pokušali da podignu gledanost, i pojačaju broj korisnika.

- Kada sagledate poslovnu transakciju, podvučete crtu, cilj je novac i profit - naveo je on.

- Oni mere sve kroz novac, i pitam koliko je to miliona evra, koiko su zaradili? Telekom se pokazao kao stabilna firma, to je vlasništvo građana. Telekom je dobio jedan od najvažnijih paketa svim ovim - dodao je potom.

Ovde će se razmišljati o korisnicima, uslugama, a neće se gledati politička korist na štetu građana, što je do sada rađeno, objašnjava ministar bez portfelja.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže da je borba protiv korupcije dugo najavljivana i da se ovo očekivalo.

- Korupcija je ušla u sve pore i to je bio veliki problem. To je sistematsko prožimanje korupcije kroz institucije. Kako vreme prolazi, oni se bolje osete u svojoj koži, nađu kanale, izgubi se osećaj... I zaista, nikako da se desi sve to. Taman Vučić to najavi, ono krene neki haos, eskalira. I ne stiže se da se reaguje,ali ovog puta, to je to. Verujem u mudrost Vučića - rekao je on.

Ovo je samo početak ledenog brega, vidi se, dodao je Miletić.

- Ekipa je demontirana, to je bilo vezano i za Stefnovića, Velju Nevolju, da ima tih pipaka. Ja molim boga da se aktuelni, koji postoje, koji su veći problem, reše... Ovo je šansa na geopolitičkom planu, ali i na unutrašnjem - rekao je Niletić dodajući da je ovo vera u institutcije.

Autor: Dubravka Bošković