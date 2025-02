PIPER ZARIO PRST U OKO OPOZICIJI U SRBIJI 'Ovo je licemerje'

Novinar i nekadasnji šef Info službe Novog DSS Uroš Piper objavio je post na društvenoj mreži Iks ističući da ovo licemerje opozicije u Srbiji.

On istako je da je opozicija danas protiv velikog projekta EXPO 2027 i objasnio zašto je kako on ističe, to licemerno.

Piper napominje da je ppozicija je danas protiv velikog Projekta EXPO 2027, a da je u septembru 2022. u parlamentu EXPO podržavao upravo potpredsednik DSS Predrag Marsenić.

- Međutim, evo kako je u septembru 2022. u parlamentu EXPO podržavao potpredsednik DSS Predrag Marsenić: "Naša poslanička grupa takođe će podržati ovu (EXPO 2027) kandidaturu, zato što smatramo da svet uvek može biti bolji kroz igru, kroz muziku.. .. Mislim da smo dobra država i dobra nacija koja može ovo da organizuje na jedan lep i pristojan način, tako da ćemo i mi u svakom slučaju podržati ovu incijativu"! - napisao je Piper na društvenoj mreži Iks.

LICEMERJE OPOZICIJE U SRBIJI!

Autor: Dalibor Stankov