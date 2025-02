Veliko mi je zadovoljstvo i čast što danas u Beogradu imam čast da ugostim dragog i iskrenog prijatelja srpskog naroda i ove zemlje, Petra Sijarta, rekao je šef srpske diplomatije Marko Đurić koji zajedno s ministrom spoljnih poslova Mađarske drži zajedničku konferenciju za medije.

- Ubrzavamo rad na našim projektima u oblasti infrastrukturnog povezivanja što je značajno i za naše građane i za našu privredu, rekao je Đurić koji je dodao da se radi i na zajedničkim graničnim prelazima koji će biti najsavremeniji i najprotočniji u Evropi.

Đurić se javno zahvalio našim susedima i na snažnoj podršci u evropskoj areni - posvećenost podršci evropskom putu Srbije, zatim poštovanju prava srpske zajednice u Mađaraskoj.

- Razmotrili smo razna globalna pitanja i situaciju u Evropi po dolasku nove američke administracije a kljulna reč za nas je adaptibilnost, dodao je Đurić prethodno pomenuviši i saradnju u oblasti razvoja veštačke inteligencije.

- Upoznao sam Sijarta i sa situacijom na KiM gde je u toku prebrojavanje glasova. Srbija je posvećena stabilnosti, miru ne samo unutar zemlje nego i u regionu. Upoznao sam Sijarta i sa unutrašnjom političkom dinamikom, kao i sa svim koracima i merama koje su predsednik i druge institucije preduzele na jačanju unutrašnjeg dijaloga, naglasio je Đurić.

Značajno prisustvo Mađarke na EXPO 2027

- Radujemo se jer će Mađarska na EXPO 2027 imati značajno prisustvo!, kazao je Đurić na konferenciji.

- Veoma se radujemo zbog toga što sam od gospodina Sijarta i danas mogao da čujem da će Mađarska na predstojećem EXPO 2027. godine imati veliko i zapaženo prisustvo. Za nas će to biti izuzetna čast i prilika da veliki broj građana Mađarske poseti Srbiju i da nastavimo da razvijamo i tu razmenu između ljudi", rekao je Đurić pozvavši što više građana Srbije da posete i Budimpeštu i mađarske banje i druga lepa mesta u to zemlji i da i u tom domenu razmena bude od međusobne pomoći.

Sijarto: Pratimo događaje u Srbiji, vidimo pokušaje destabilizacije

- Pratimo događaje u Srbiji, vidimo pokušaje destabilizacije, i želim da kažem da je nama Mađarima u interesu da u Srbiji vlada stabilnost, te cenimo napore predsednika Vučića i Vlade Srbije važnih za razvoj mađarsko-srpskih odnosa, rekao je Sijarto u obraćanju.

Sijarto je kazao da je konkurentnost EU trenutno na niskom nivou.

"Sramotno je to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje i dalje blokiraju proces integracije Srbije"

- Sramotno je to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje i dalje blokiraju proces integracije Srbije, naglasio je Sijarto dodajući da kad Srbija nije prisutna onda vas kritikuju a kad ste prisutni u lice vas hvale a ogovaraju iza leđa. Ja sam svojim evropskim kolegama rekao da dođu u Beograd i da odu i da se posle dve nedelje vrate pa da vide šta znači ubrzani ekonomski razvoj, rekao je Sijarto dodavši da smo mi Mađari i Srbi dosad uradili mnoge dobre stvari poput snabdevanja gasom i povezivanja Beograda i Budimpešte.

- Za nekoliko minuta ću pitanje izgradnje novog naftovoda razmotriti i sa vašom ministarkom za energetiku, kazao je Sijarto i dodao da će se govoriti i o električnoj energiji.

Sijarto se zahvalio srpskom kolegi na pozivu da dođe u Beograd i istakao da se raduje što srpska i mađarska vlada pridaju strateški značaj stalnom unapređenju bilateralnih odnosa što je sada posebno važno jer se, kako navodi, stvara novi svetski poredak.

„Živimo u potpuno novoj geopolitičkoj realnosti i moram vam reći da je to za nas dobra vest jer je ona nastala zahvaljujući novom američkom predsedniku koji sprovodi patriotsku politiku, koji se suprotstavio „woke“ ideologiji i okončao neprikriveno mešanje američke vlade u unutrašnje stvari drugih država. Tramp je otvoreno objavio rat globalnoj diktaturi međunarodnog liberalnog mejnstrima. Uprkos svemu, i dalje vidimo da napadi na patriotske i suverenističke vlade ne prestaju, ali ono što se promenilo jeste da ti napadi više ne dolaze iz Vašingtona i Brisela, već samo iz Brisela. Ni to nije prijatno, ali ih je znatno lakše odbiti nego ranije“, objasnio je Sijarto.

Đurić sa Sijartom u Beogradu Foto: Printscreen/Kosovo OnlineOn je naglasio da je Mađarima u interesu da u Srbiji vladaju mir i stabilnost i ukazao da vidi pokušaje destabilizacije koji se odvijaju. Sijarto je ukazao i da se Evropa danas suočava sa velikim problemima i za bi izlaz iz takve situacije bio zamah koji može da dođe sa Zapadnog Balkana, gde vodeću ulogu, kaže mađarski ministar, ima Srbija.

„Ako pogledamo činjenice, možemo reći da je članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji podjednako važno za EU kao i za same balkanske države. Mađarska je pratila dešavanja i ovakav razvoj situacije ocenila kao sramotu, to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje i dalje blokiraju proces pridruživanja Srbije. To je istovremeno i kukavičluk. Oni koji blokiraju Srbiju obično pokazuju hrabrost samo onda kada srpski predstavnici nisu prisutni, a kada su Srbi tu, onda ih hvale. Skandalozno je što u poslednjih nekoliko meseci i godina nismo uspeli da napredujemo u integracionom procesu Srbije. Posebno je žalosno što su neki evropski lideri sprečili otvaranje treće grupe pristupnih poglavlja sa Srbijom, koja se tiču ekonomskog rasta i konkurentnosti“, naglasio je Sijarto.

On je izjavio i da je savetovao evropskim kolegama da dođu u Beograd, vrate se kući pa da posle dve nedelje ponovo dođu jer će, navodi, tek tada shvatiti šta znače ekonomski rast i brzi razvoj. Mađarski šef diplomatije naglasio je i da veoma ceni napore predsednika Srbije i Vlade, koji su, kaže, od ključnog značaja za razvoj mađarsko-srpskih odnosa.

„Sve u svemu, Mađarska će i dalje pružati svu podršku kako bi se proces evropske integracije Srbije u budućnosti što više ubrzao. Želim da kažem da su Srbi i Mađari, Mađari i Srbi, do sada već postigli sjajne rezultate. Povezujemo dva glavna grada modernom železničkom infrastrukturom, obezbeđujemo međusobnu energetsku bezbednost, prošle godine rekordna količina prirodnog gasa stigla je u Mađarsku preko Srbije. To nas podstiče da nastavimo da gradimo nove, velike projekte zajedno. Zbog toga smo odlučili da izgradimo novi naftovod između dve zemlje, što podrazumeva izgradnju 180 kilometara novog cevovoda u Mađarskoj, uz ostale neophodne investicije“, saopštio je Sijarto.

Mađarski ministar je ukazao da se radi i na udvostručavanju kapaciteta elektroenergetskih veza između Srbije i Mađarske, što će, kaže, biti završeno do 2028. godine.

Autor: Snežana Milovanov