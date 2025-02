OVO JE SPISAK UHAPŠENIH ZBOG PREVARE TEŠKE 2 MILIONA EVRA! Pored Vladimira Vrbaškog 'palo' još 12 osoba: Ovo su svi detalji akcije

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP-a uhapsili su danas 13 lica zbog sumnje da su izvršenjem različitih krivičnih dela pribavili protivpravnu imovinsku korist privrednom društvu “Best Seed Producer” (BSP) doo Feketić od oko 223.7 miliona dinara.

Tim kriminalnim radnjama su oštetili Republičku direkciju za robne rezerve (RDRR) za 166 miliona dinara, a stečajne poverioce AD “Makovica” Mladenovac, koje je u stečaju, za više od 57.7 miliona dinara.

Uhapšeni su Direktori u „Best Seed Producer“ doo Feketić D.P. i M.M, kao i zaposleni u tom privrednom društvu D.I, N.M, D.O, B.Š, N.N, faktički vlasnik AD „Makovica“ Mladenovac i „Agora“ doo Mladenovac M.V, faktički vlasnik „Mips Pro Plus“ doo Beograd G.G, formalni vlasnik „Mins Pro Plus“ doo S.Đ, faktički vlasnik „Šeboj Fanđo“ doo Kruševac M.N, formalni vlasnik „Šeboj Fanđo“ doo Kruševac V.J, direktor „Medija-Networks“ doo Novi Sad N.J. i direktor preduzeća „FBN Qube“ doo Novi Sad Đ.D.

Protiv osumnjičenih lica koja su nedostupna pravosudnim organima, tužilaštvo će predložiti određivanje pritvora i raspisivanje poternice, rekao je Glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

On je ukazao je da će protiv osumnjičenih biti sprovedena istraga zbog sumnje da su izvršili krivična dela Prevara u obavljanju privredne delatnosti i Zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i da će tužilaštvo naložiti sprovođenje finansijske istrage protiv osumnjičenih i sa njima povezanih lica.

Postoje osnovi sumnje da je D.P. u saivršilaštvu i uz pomaganje ostalih osumnjičenih, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za PD “BSP” doo Feketić, doveo u zabludu odgovorna lica RDRR tako što je u periodu od 2016. do 2019. godine zaključivao sa RDRR godišnje Ugovore o razmeni semenske pšenice za merkantilnu pšenicu.

On je, kako se sumnja, u ugovorima u tom periodu lažno prikazivao da im je preneo u vlasništvo ukupno 23.665.000 kilograma semenske pšenice dostavljanjem fiktivne dokumentacije i to deklaracija o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja i izveštaja o ispitivanju semena poljoprivrednog bilja, a sve to kako bi “BSP” ispunilo pomenute ugovorne obaveze i preuzelo merkantilnu pšenicu u razmeri 1:1.8 od RDRR u ukupnoj količini od 42.600.000 kilograma merkantilne pšenice.

Dalje je održavao RDRR u zabludi da je pomenutu semensku pšenicu koju je RDRR preuzela iz razmene, u ime i za račun RDRR primao i skladištio u preduzeću “BSP” u periodu od avgusta 2016. do jula 2021. godine.

D.P. je u tom cilju usmeno nalagao rukovodiocu laboratorije preduzeća “Srbolab” D.I. da sačini fiktivne deklaracije o semenskoj pšenici i Izveštaje o navodnom ispitivanju semena poljoprivrednog bilja ovlašćene kontrolne kuće „Srbolab“.

Takođe, postoje osnovi sumnja da je u periodu od 1. novembra 2022. “BSP” doo Feketić zakljucilo ugovore o poslovno-tekničkoj saradnji sa preduzećem “Media-Networks” iz Novog Sada koji se odnosi na izradu softvera za upravljanje hladnjačama i magacinskim poslovanjem čija vrednost iznosi više od milion evra.

Utvrđeno je da je u januaru 2023. godini faktički vlasnik “BSP” V.V. kao fizičko lice, u svojstvu jemca, potpisao sa “Media-Networks” ugovor o jemstvu kojim se obavezao da će ispuniti obaveze firme “BSP”doo Feketić po ugovorima o poslovnoj saradnji na način da dug za navedena preduzeća isplati u kriptovaluti pod nazovom „Eume“, čija je vrednost na dan sačinjavanja ugovora navodno iznosila 1.8 americkih dolara za jednu jedinicu kripto valute i to prebacivanjem ukupno oko milion jedinica navede kripto valute.

Tužilaštvo je proaktivno izvršilo uvid u otvorene baze podataka koje se odnose na predmetnu kripto valutu i utvrdilo da ista nema bilo kakvu berzansku niti realnu upotrebnu vrednost, te da je V.V. kao fizičko lice na osnovu tako fiktivnog izmirenja duga “BPS” doo Feketić prema “Media-Networks” preuzeo potraživanje ove firme.

Nakon toga je kao obezbeđenje svog potraživanja od “BSP”doo Feketić na delu imovine tog preduzeća stavio hipoteke, procenjene na vrednost od 63 miliona dinara, nakon čega ih je 25. jula 2023. godine ugovorom o ustupanju potraživanja preneo na suprugu A.V.

Ovo potraživanje je potom u izvršnom postupku preneto u vlasništvo firme “Cold storage” Subotica, na koji način je preduzeće “BSP” doo Feketić oštećeno u iznosu od 63 miliona dinara, za koji iznos je pribavljena protivpravna imovinska korist V.V.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje.

