Đurđev: Marko Đurić je ministar svih građana Srbije, Boris Tadić to nikada neće razumeti!

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da Boris Tadić nikada nije bio predsednik svih građana Srbije, već samo predsednik svojih birača, te da nikad neće razumeti rad ministra spoljnih poslova Marka Đurića.

,,Boris Tadić, čovek koji nikada nije bio predsednik svih građana Srbije, već samo predsednik svojih birača, ne može i neće razumeti rad ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića koji je ministar svih građana i koji sprovodi politiku Vlade Srbije, a ne svoju ličnu politiku kako je to svojevremeno u autokratskom stilu činio Boris Tadić. Zato jedino što Tadiću preostaje jeste da izmišlja da Marko Đurić na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji potura priču o obojenoj revoluciji u Srbiji u ruskoj režiji. Time Tadić uspešno blati sebe, a neuspešno Đurića i Srbiju" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev. On je pozdravio Đurićevo učešće na pomenutoj konferenciji istakavši da srpski ministar spoljnih poslova mora da vodi računa o celokupnim bezbednosnim interesima svoje zemlje. ,,Marko Đurić voli svoju zemlju i razgovara sa svima. To je dobar pristup, posebno danas kada je naša zemlja na udaru specijalnog hibridnog rata i potrebna joj je podrška prijatelja. Tadić, nasuprot tom, umesto da bude tu za svoju zemlju radi sve protiv nje, idući dotle da pokušava da uništi tradicionalno dobre veze sa Rusijom" - podvukao je Đurđev. Predsednik Srpske lige uveren je da Srbija nikada neće izdati Rusiju i ruski narod. ,,Rusija je prva upozorila da režim u Srbiji ruši neko spolja, da će pomoći ukoliko bude potrebno da se zaštiti Srbija, ali da za to nema potrebe jer Srbija to može sama. Đurić će se uskoro sresti sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim i Tadić namerno pokušava da sabotira taj skup. Na svu sreću, Rusi dobro znaju o kome je reč, o jednom političkom pluskvamperfektu čiji uticaj je ravan nuli, baš kao i izmišljeni izvori na koje se poziva" - zaključio je Đurđev.

Autor: Jovana Nerić