ČEDA JOVANOVIĆ PROGOVORIO O SLOMLJENOJ RUCI: Trojica su bila... Evo gde se desio napad

Čedomir Jovanović, lider LDP, pre nekoliko dana pojavio se na mrežama sa rukom u gipsu, ali javnosti nije odmah hteo da ispriča šta se zapravo dogodilo.

Ipak, sinoć se pojavio na sarajevskoj televiziji FACE TV i ispričao je šta se dogodilo. On tvrdi da mu je ruka slomljena i da su na njega tada nasrnula trojica muškaraca. Čeda Jovanović, međutim, nije želeo da otkrije identitet napadača.

- Dva dana je Tužilaštvo sa mnom razgovaralo, da bi dobilo odgovor i podiglo krivične prijave. Desilo se ispred moje kuće iz gluposti, ali između ostalog što mene nikad nije bilo briga koliko ih je na drugoj strani. Bilo ih je trojica te noći - rekao je Čeda.

Ispričao je da je to što se branio od napadača zakomplikovalo situaciju, pa je povreda znatno teža.

- Rekli su mi lekari da moram pet nedelja da nosim gips, pa će onda reći da li treba operacija. Ja sam odgovoran za to jer su pokušali da mi zavrnu ruku na leđa, ali nisu mogli zbog kičme, a ja sam se opirao pa je pukla na dva mesta. Nikad nisam donosio odluke zato što sam se pribojavao. Branio sam svoj obraz od užasne nepravde i jednog velikog bezobrazluka - rekao je Jovanović.

Političar tvrdi da u pitanju nije bila sačekuša i da se sve desilo zbog bezobrazluka.

- Nije sačekuša bila, ne mogu to da kažem. Da me pitaš zašto se to meni desilo ne znam. Slučajno su se našli na ćošku kuće i tako se završilo. To je Beograd u kom živim i zato ja kažem da sam godinama u svom gradu stranac. Ne razumem takav odnos prema drugome, iz toga proizilaze situacije u kojima ja stradam - zaključio je Jovanović.

Autor: Marija Radić