'UBIĆU TI MILICU, ISEĆI JE NA KOMADE' Predsednik Vučić reagovao na JEZIVE pretnje upućene njegovoj porodici

Na društvenoj mreži X, korisnik pod imenom Mladen Tanjga objavio je post u kojem direktno preti porodici predsednika Aleksandra Vučića.

Između ostalog, Tanjga je u objavljenoj pesmi uputio jezive pretnje Vučićevoj ćerki Milici da će nju ubiti, da će mu majku zaklati, bratu oči izvaditi.

Ovaj muškarac, za koje se pretpostavlja da je simpatizer opozicije na osnovu liste sa Iksa, preti i da će silovati predsedniku ženu, a ocu oči izvaditi, a sinu oči peći.

Predsednik Vučić je komentarisao uvrede koje svakodnevno sluša na račun porodice.

- Molim se Bogu svakoga dana da mi ne padne na pamet da se prema njima odnosim kao oni prema meni. Da mi nikada ne padne na pamet da se svetim za sve gadosti, zato što su mi satrli porodicu koja je samo fizički živa, to su ljudi koji samo dišu. Pričao sam sa patrijarhom, on mi je rekao "bio si u pravu, drugi čovek", ali to su oni uspeli da postignu - rekao je on u emisiji Hit tvit na televiziji Pink.

Autor: Iva Besarabić