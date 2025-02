HAOS MEĐU ALBANCIMA! Brutalne uvrede na račun Aljbina Kurtija tokom meča Juventus - Inter (VIDEO)

Ko bi ovo očekivao? Tokom meča Juventusa i Intera izbio je neviđeni skandal u lažnoj državi Kosovo.

Naime, tamošnji komentator Andin Lokaj je pre utakmice uvredio premijera tzv. Kosova Albina Kurtija i zamenjen je već na poluvremenu.

- Nadam se da nas naš premijer ne gleda večeras. Taj hajvan (životinja) je najgori premijer u istoriji ljudske vrste - poručio je Lokaj u TV prenosu, u trenutku dok su se ekipe pozdravljale na terenu.

Drugo poluvreme, kao što smo rekli, nije komentarisao, a protiv njega je podnet disciplinski postupak. Takođe, medijska kuća u kojoj radi ogradila se od njegovog poteza.

