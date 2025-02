Premijer Srbije Miloš Vučević najoštrije je osudio jezive pretnje smrću predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici i predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koje su upućene na društvenoj mreži X tokom gostovanja predsednika u emisiji Hit tvit.

Vučević ističe da "ovo nije prvi put da neko na društvenim mrežama preti predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, i to se po pravilu dešava u situacijama kada je naša država napadana i spolja i iznutra, a predsednik Srbije tome pruža nadljudski otpor i narodu govori istinu o svemu što se dešava."

- U atmosferi linča koju stvaraju razne interesne grupe i opozicija svesna da na izborima nemaju šta da traže, ovakve monstruozne pretnje mogu biti okidač za nekog monstruma, da mu padne na pamet da to što se piše na mrežama prenese u stvaran život. Zato očekujem od nadležnih državnih organa da hitno reaguju u cilju otkrivanja i sankcionisanja lica koja pozivaju na ubistvo predsednika i njegovih najmilijih! Nedopustivo je da neko koristi nasilje i pretnje u borbi protiv legalno i legitimno izabranog predsednika, i da non stop promoviše nasilje kao sredstvo za dolazak na vlast, a da se pri tome licemerno zalaže za civilizovano i demokratsko društvo u kojem se, podsećam, vlast osvaja i gubi na izborima a ne ubistvom predsednika. Moja poruka svim nasilnicima, njihovim istomišljenicima, finasijerima, sponzorima i drugim bolesnim umovima, jeste da smo odlučniji nego ikad da sačuvamo našu Srbiju i odbranimo njen ustavno-pravni poredak. Ne postoji ta sila koja će nas sprečiti da još snažnije branimo volju naroda, a narod je jasno rekao da hoće da ga vodi Aleksandar Vučić zato što je garant sigurne budućnosti jer gradi modernu, snažnu i slobodnu Srbiju. I to je ono što najviše smeta mrziteljima, to što je Aleksandar Vučić je najjača brana svim stranim i domaćim pokušajima da se Srbija vrati unazad, u vreme kada je bila slaba, siromašna i potlačena. Očekujem da se, osim jasnog odgovora državnih organa na pretnje smrću predsedniku Republike, dodatno podigne i nivo budnosti celokupne javnosti. Svaka pretnja Aleksandru Vučiću ujedno je i pretnja Srbiji, njenoj stabilnosti i njenoj budućnosti. Nećete pobediti Srbiju- poručio je predsednik Vlade putem Iksa.

Podsećamo, zbog monstruoznih pretnji upućenih predsedniku Vučiću i predsednici Narodne skupštine Brnabić, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, policija je uhapsila M.T. zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

