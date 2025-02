EKSKLUZIVNO! Brnabić za Pink o hapšenju lica koje je uputilo JEZIVE PRETNJE njoj i predsedniku Vučiću

Po nalogu Višeg javnog tužilastva u Beogradu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, policija je uhapsila M.T. zbog krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti.

Naime, on je na drustvenoj mreži "X" pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsednici Skupštine Ani Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić se, govoreći za TV Pink osvrnula na jutrošnje hapšenje lica koje je uputilo jezive pretnje, dodajući da moli javnost da detaljno isprati ovaj slučaj.

M.T. je ogavne pretnje uputio, videli smo sinoć u Hit tvitu, ima tu i ogavna pesmica koju je napisao, gde preti svim članovima porodice Aleksandra Vučića. To su najgore pretnje, rejla je ona.

- Javno molim, da se isprati šta će se dalje dešavati. Oni dobijaju najblaže moguće kazne... Oni samo kažu "nemojte ovako, onako...". Imate ljude koji prete Vučiću i onda se nađe neko u sudstvu koji kaže da je to metafora, i da se Vučić nije osećao ugroženo... Molim javnost da ovo isprati, ovo je toliko monstruozno, ne znam da li je taj čovek zavredeo, da li je za psihijatrijsko lečenje. Pročitala sam komentare, to je otišlo tako daleko, da su čak i komentari "ti si bolestan". To je toliko strašno - dodala je ona.

Premijerka je govorila i o školskoj godini koja je zbog protesta i blokada u zastoju.

- Ja sam se čula lično čula sa nekim učiteljicama, i tri žene iz tri škole rade i drže časove svojim đacima. Za mene su to heroji današnjice, i verujem da će sve više ljuti razumeti da njihov posao nije politika... Mislim, svako može da de bavi politikom, ali psoao u školi, nije posao u koji smete da unosite politiku. Sada kada pogledate, u totalnoj obustavi, ja očekujem da će od sutra biti bolje, tri odsto škola u Srbiji. Zamislite šta oni čine deci koja ne idu u školu... - rekla je Brnabić.

Sindikati su uradili fantastičan posao, oni su izvojevali da imaju istorijsko povećanja plata za sve u sistemu predškolskog, obrazovanja, oni dobijahu 5 odsto povećanja, imamo i 11 odsto u januarum rekla je predsednica skupštine.

- Za sve to, mi svi moramo da radimo. Ekonomija u Srbiji je ozbiljno ugrožena u ovom trenutku.

Autor: Dubravka Bošković