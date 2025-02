Milivojević: Odlikovanje Vučića vrhunac odnosa Srbije i Mađarske

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenio je da to što je predsednik Mađarske Tamaš Šujok dodelio orden predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Budimpešti predstavlja vrhunac u diplomatskim i političkim odnosima dve zemlje.

Milivojević je, u izjavi Tanjugu, primetio da je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu bilo važnije da prisustvuje dodeli Velikog krsta Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Vučiću, nego da otputuje u Pariz na sastanak lidera evropskih zemalja koji je organizovao francuski predsednik Emanuel Makron.

"Otišao je tamo, pretpostavljam ministar spoljnih poslova, ali to vam pokazuje do koje mere je to njima važno. Ne postoji bolji izraz, ja bih rekao, manifestacije značaja prijateljskih odnosa nego što je taj čin. Ovo odlikovanje je izraz tako nečega. To je u odnosima dve zemlje, u diplomatiji, u političkim odnosima, vrhunac kojim možete da date do znanja koliko vam je to važno i koliko su lideri tih zemalja u ovom trenutku tome doprineli", ocenio je Milivojević.

On smatra da je ovo najznačajniji period u istoriji dva naroda i dve države.

"Mi u istoriji nismo imali takav nivo odnosa i takav nivo saradnje, poverenja i razumevanja između dva naroda i dve države. Prepoznat je interes dva naroda. Imamo suživot dva naroda na terenu i prosto se nametala potreba da se taj odnos i na ovaj način podigne na nivo koji zaslužuje. A kao posledicu imamo nešto što dve države nisu imale u svojoj istoriji", rekao je Milivojević.

Istakao je da je to veoma važno zato što živimo u turbulentnom svetu.

"Živimo u svetu neizvesnosti, gde je potreba za takvom vrstom suživota i prijateljstva dva naroda, koji su upućeni jedni na druge. Nama je sudbinski dodeljeno da smo jedni sa drugima, a suprotstavljeni smo i kulturološki, istorijski, nacionalno. I mi prosto bili smo iz te upućenosti i prozvani da napravimo odnos koji je garancija mira, stabilnosti, bezbednosti, razvoja, što do sada nije bilo", naveo je Milivojević.

Dodao je da je izuzetno važna i podrška koju Mađarska pruža Srbiji na njenom putu ka EU, kao i to što, kako je rekao, dve zemlje jedna drugoj čuvaju leđa.

"Oni mogu da budu spokojni kad znaju da je Srbija iza njih, da im sa južne strane ne preti nikakva opasnost, neprijatnost itd. To uvek treba imati u vidu i sa tim uvek treba računati da u ovo vreme je jako važno kad imate jednog garantovanog prijatelja na koga možete računati, na koga se možete osloniti i sa kim, ne samo da razmenite mišljenja, nego dobijete savet, ali da dobijete i podršku tamo gde vam je to najvažnije i gde vam je to najznačajnije. To je sad situacija s nama i sa Mađarskom", ocenio je Milivojević.

Istakao je i da je Mađarska svojevremeno priznala nezavisnost tzv. Kosova, ali da se u poslednje vreme ponaša kao da nije, jer nije dala saglasnost i ne dozvoljava da tzv. Kosovo dobije status u Savetu Evrope i na svim ostalim forumima.

"Primer takvog ponašanja recimo je Egipat. Ali Mađarska, koja je nama sused, koja je članica Evropske unije, takvim potezom značajno onemogućava pokušaj da se kosovska državnost potvrdi", naveo je diplomata.

Milivojević ističe da Srbija i Mađarska jedna drugoj grarantuju energetsku bezbednost.

"Postoje dve stvari bez kojih se ne može živeti, a to su hrana i energija. I mi to, bukvalno, jedni drugima garantujemo. Garantujemo Mađarskoj i zadržavamo taj gas, sad kad prekinut dovod preko Ukrajine, prolazi kroz nas. A oni nam vraćaju tako što nam skladište gas pa, kad nam je potrebno, vraćaju. Drugo, nafta koja dolazi odande preko Mađarske dobijamo garancije da će dolaziti do nas, ako ove sankcije NIS-u zažive do kraja. To je nešto što nema cenu", naglasio je Milivojević.

Istakao je da, kada je u pitanju energetika, čak nije ni važno koliko košta, važno je da vi to imate jer onda imate grejanje, industriju i sve može da funkcioniše.

"Da ne pričam o onome što je infrastruktura, odnosno saobraćaj, što nas prosto povezuje. Mađarskoj smo mi veza sa jugom Evrope, a Mađarska je nama veza sa severom i centralnom Evropom", rekao je Milivojević.

Kako je rekao, sve do izbora u Americi obe zemlje su bile prokazane da nisu na pravom putu, da ne slede politiku koju treba, a Mađarska je bila čak finansijski kažnjavana, dok smo mi bili kažnjavani geopolitički i politički, tako što nam je zaustavljen proces evrointegracija.

"Sada su se malo stvari promenile i sada se pokazuje koliko je to bila važna investicija i koliko je važna ta politika koju je Srbija vodila, a gde je Mađarska imala razumevanja i na svojim leđima često bila u prilici da nosi Srbiju, kad je bila predsedavajuća, iako nije tamo dobro stajala sa teretom Srbije na svojim leđima zbog naših argumenata i zbog odbrane tih argumenata od strane Mađarske", zaključio je Milivojević.