Vulin: Istorijska odgovornost ove generacije srpskih političara je da radi na ujedinjenju svih Srba

Vreme je da Srbi prestanu da misle šta će drugi misliti o nama, vreme je da brinemo šta ćemo mi misliti o sebi. Istorijska odgovornost ove generacije političara je da radi na ujedinjenju svih Srba", izjavio je potpredesdnik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutranjem programu televizije Hepi.

- Mi smo veliki Srbi, nismo mi mali Rusi - istakao je potpredsednik srpske vlade i dodao da moramo da pobedimo u sebi neverovatnu grižu savesti koja nam je nametnuta bez razloga.

- Kad počnemo da govorimo "mi smo Srbi" mi govorimo to u pola glasa, kao da ćemo uvrediti nekoga. Moja generacija je odrasla u komunističkoj Jugoslaviji gde je najveća optužba bila - srpski nacionalizam, najgore što je moglo da vam se desi u političkom ili svakom drugom smislu. U vreme Kraljevine Jugoslavije to je bila velikosrpska buržoazija. Slaba Srbija jaka Jugoslavija. Što manje Srbije to više Jugoslavije. Vreme je, ova generacija političara mora već jednom da prekine sa tim i da kaže - mi smo Srbi, imamo svoje interese i gde god da živimo mi smo jedno.

Dodao je da možete biti nemački nacionalista, francuski, madjarski ali da se ide u zatvor ako si srpski nacionalista što se vidi i na suđenju Miloradu Dodiku.

- To nije sudjenje to je osveta Miloradu Dodiku, to je osveta Republici Srpskoj, to je osveta svakom Srbinu, i to je još jedan pokušaj da se sudi za srpski nacionalizam - rekao je potpredsednik Vulin i podsetio da osim Srpskog sveta ima i Turski svet, portugalski, Britanski komonvelt...

- Dakle, nisam ja to smislio. Ja samo pitam - ako je Nemačka mogla da se ujedini posle gubitka dva svetska rata a što Srbi ne mogu da se ujedine posle pobede u dva svetska rata? I kako to da je nemačko ujedinjenje koje je posle toga izazvalo ratove u Evropi dobro, a ujedinjenje Srba koje bi garantovalo mir na Balkanu nije dobro? Kako to? Nikad mi niko nije objasnio, nego mi kažu - ti si srpski nacionalista, ti si zločinački poduhvat, fašista, treba te uhasiti, ubiti, evo ti sankcije, ali niko još nikada nije polemisao sa mojim argumentima. Kažite mi jednom, što Srbi ne mogu da se ujedine a smeju svi ostali narodi na svetu?