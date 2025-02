Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je da je Srbija danas napravila grešku glasajući za evropsku rezoluciju UN o Ukrajini.

- Mislim da je Srbija danas napravila grešku, izvinjavam se građanima zbog toga i sam snosim krivicu zbog toga. Valjda jer sam umoran i ne mogu da stignem sve. I kada dobijem nešto u materijalama, nisam stigao - naveo je Vučić u emisiji Ćirilica na Hepi televiziji, na pitanje o rezoluciji koja je danas donesene u GS UN, gde je Srbija glasala za evropsku rezoluciju.

Kako je dodao, trebali smo da budemo uzdržani, kao i kod američke rezolucije.

- Nemam koga drugog da krivim osim sebe, možda sam preumoran. Objašnjenje koje sam posle toga čuo je da smo time potvrdili naše stavove o teritorijalnim integritetu. Ne mislim da treba da se dodvoravamo. Mnogi misle da je ovo donelo korist Srbiji, mnogi će i mene da kritikuju, mislim da je greška. Mislim da smo trebali da budem uzdržani, žao mi je zbog toga, Srbija je tri godine bila uzdržana, nastavićemo da se ponašamo na odgovoran način, a ja ću se potruditi da radim više - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da je danas jasno kuda se kreće američka politika, dolazi do tektonskih promena.

- Neretko pričam sa Miletom i Milanom o tome, i kakve se promene događaju. Delimično je i dalje problem što u Vašingtonu imate Belu kuću i nekoliko ključnih agencija u kojima se razmišlja drugačije. Nekada u sedam dana se više promeni nego u 10 godina. Sve se promenilo. Ovo što se dogodilo u Nemačkoj su ogromne promene, i stalno se nešto menja - Vučić je objasnio izbore u Nemačkoj.

Vučić je rekao da Rusi i Amerikanci spremaju mnogo veći paket, što se tiče ekonomija, sankcija...

- Ogromne promene se dešavaju - rekao je Vučić i istakao da Marin le Pen čeka povoljan momenat za izglasavanje nepoverenja vladi u Francuskoj.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, je potom rekao da svaki funkcioner u BiH treba da bude spreman da se nađe u sličnoj situaciji kao što je on sada.

- Godinama pričaju kako sam kriminalac, i onda je ušao jedan Švabo koji je rekao da donosi nove odluke da ko ne poštuje njegovu godinu mora u zatvor i da bude politički eliminisan. Onda to muslimani u Sarajevu dočepaju. I onda me ti Muslimani, tužilac, sudija, sede zapisničari koji su Muslimani. Dakle, kako god možete da prihvatite da dođe neko i promeni zahtev, ako prihvatite onda kakav sistem branite? Zašto bi se mi tu zadržavali. Dakle, dolaskom pre 3 godine kada je došlo novo osoblje američke ambasade u Sarajevu, prvo je bilo da se imovina RS oduzme. Onda su krenuli Dodik je opasna varijanta, daj da ga skinemo a imovinu ćemo rešiti bez njega - objasnio je Dodik.

Po zakonodovastvu BiH ne postoji krivično delo za koje njega terete, objašnjava. Ne postoji "evropski put", već se Evropa bavi centralizacijom BiH, objasnio je Dodik.

- Igra je malo šira. Dolaskom pre tri godine novog osoblja američke ambasade prva stvar je bila da se imovina Republike Srpske oduzme i prebaci na nivo BiH. Nadležnost BiH ne postoji za pravosuđe.

O Rudiju Đulijaniju

- Čuli smo se Mile i ja danas, pa smo razgovarali da će doći Đulijani - izjavio je Vučić.

Dodik se nadovezao na to i istakao da 20 godina radi ovo što radi.

- Znam svačije vreme, nikada nisam dobio neku zapovednu priču kada razgovaramo, ako nešto misli, Vučić mi kaže ti vidi šta ćeš. Nikada nije bilo da se nije razumelo i nije uradilo.

Vučić je dodao da su se dogovorili, pre mnogo godina, znajući koliku su cenu platili.

- Neće se uvek dopasti ni meni ni njemu sve, ali da nikada ne sme niko od nas radi protiv RS, i prema Srbiji sa druge strane - istakao je Vučić, podsećajući na prijateljstvo Srbije i Srpske. Dodik se nadovezao da je važniji aspekt podrške Srbije.

- Da nije bilo sankcija i blokada na Drini drugačija bi bila sudbina krajiškog naroda - rekao je predsednik Srbije.

"Više volimo Srbiju nego njeni građani"

Kako je rekao Dodik, oni više vole Srbiju nego ljudi koji žive u njoj.

- Svi iz okruženja žele slabu Srbiju. Ono što ne smemo da dozvolimo da se destabilizuje Srbija. Ne mogu još uvek da shvatim šta su ti zahtevi, ja sam Srbin zato se petljam. Stalo mi je do jake i stabilne Srbije. Šta je opozicija u Srbiji? Neće je ni studenti na protestima. Da li ima nekog na vidiku da drži objedinjenu i stabilnu i međunarodno poštovanu Srbiju? Nema! Ako mislite da je cilj da je rušite, nanosite štetu ovom narodu, a nećete je srušiti - objasnio je Dodik.

Istakao je da svaki put kad dođe u Srbiju vidi promene i da ona napreduje. Kaže da nisu problem protesti u Srbiji, već su problem blokade.

Lider DNP Milan Knežević, rekao je da mu je lakše nakon izvinjenja predsednika Srbije povodom glasanja o evropskoj rezoluciji.

- Mislio sam da su ga oteli, sad mi je lakše. Mi smo uspeli da se posvađamo sa Rusijom, pa sa Amerikom, ostala nam je samo Kina. Prete i Si Đinpingu, da ne sme da dođe u Crnu Goru. Jednom smo sahranili i Putina, i umesto noćas da glasamo mudro, mi smo se posvađali i sa Amerikom i ostala je još Kina. Sve smo sravnili - našalio se Knežević.

Istakao je da je bolji položaj Srba nego pre 30. avgusta 2020. godine. Zdravko Krivokapić je odmah posle 30. avgusta zaboravio građane koji su za njega glasali, podseća Knežević.

- Mi kao srpski narod u Crnoj Gori tek treba da se izborimo za ono bitno, normiranje srpskog jezika, izjednačkog sa crnogorskim, jer smo većina po popisu. I želimo da regulišemo dvojno državljanstvo sa Srbijom. Ali imamo restriktivan zakon, jer ako želite i aplicirate za srpskog državljanstvo, automatski ostajete bez crnogorskog. Jedino ti Srbi iz Crne Gore koji žive u Srbiji nisu imali pravo glasa na referendumu. Svi ostali u drugim državama su imali, oni nisu, i ti se nisu ni vraćali u CG posle 2016. godine. Dete mi je rođeno u Beogradu i nema pravo na srpsko državljanstvo - rekao je Knežević.

Ispričao je da mu je dete rođeno u Beogradu i da ne može da dobije crnogorsko državljanstvo zbog toga.

O srpskom jeziku u Crnoj Gori

Vučić je rekao da su govorili o mnogo detalja, Dodik o imovini, čega je svestan. Razgovarao je i sa Šmitom i oko toga, i oni su govorili samo strpljenja, Aleksandre.

- To oko imovine si u pravu, rekao sam pogledajte Ustav, ali pustite šta ja vidim. Recite šta vi mislite, i oni su mi govorili da se strpim. Prođe to vreme, ništa se ne promeni, samo dodatni pritisci na Dodika i Republiku Srpsku. Pomislio sam da ima naše krivice, uvek smo podržavali integritet BiH, a onda sam shvatio da nema mnogo veze. Kao i ovo u Crnoj Gori, tačno je ovo što Milan kaže - nešto je drugo u pitanju. Srpski narod ne sme da pomisli, ne da se teritorijalno objedinjuje, a kamoli na neki drugi način. Srbija mora da bude mala, ekonomski razorena, ne samo teritorijalno, ne smeju da podižu glavu. Zato je potrebno uvek spustiti Srbe dole, to je jedna stara doktrina i pre Berlinskog kongresa, a naročito posle Berlinskog kongresa - rekao je.

Princip je što gore po Srbe svuda, istakao je. U Crnoj Gori može da bude i albanski i bošnjački i službeni i kakav god, samo srpski ne može, iako ga govori relativna većina.

- Smemo li da govorimo srpskim jezikom? Ne znam kome to smeta. Hrvati govore hrvatski, Mađari mađarski... Neka svako govori jezikom koji hoće. Ali zašto vam smeta ovo? Sve što dođe iz Srbije mora da bude zaustavljeno, samo da se nikada, kao što su nas razjedinili. Kako su rekli, Crna Gora je morala da ode, zato danas vi imate svakoga od njih iz regiona, gde god se okupili, svako mora da kaže "mi za razliku od nekih smo 100 odsto ujedinjeni sa evropskom politikom". I kažem im, a što ne kažete ovaj zlikovac Vučić, mi vas slušamo, ali on je taj što neće. Zlikovca kaznite tu, i oni me gledaju i čude se kako smem to da kažem na tom mestu. A moraš, da štitiš državu - objasnio je predsednik Srbije.

Ovde je nešto mnogo veće, mora Srbija da se zaustavi prvo, rekao je Vučić.

O obojenoj revoluciji

- Što se CG tiče, mi ćemo da budemo predstavljani kao problem. Iste metode su koristili i ranije o obojenoj revoluciji. I te 53 godine, kad je bila prva obojena revolucija, dehumanizacija, preko medija pritisci. Sedam godina je vođena kampanja protiv mene, nisu uspeli u tome, trebalo je da bude završeno pre mesec ili dva. Male su im šanse da uspu u tome, jer smo uspeli da dobro sagledamo kako je vođena, ko su akteri, ko se krije iza toga. Nije u tome pomogao bezbednosni sektor, ovo što smo videli u Srbiji u prethodna 3 meseca nije viđeno na tlu Evrope - objasnio je Vučić.

Dodao je da će njegov udžbenik biti jedna od najčitanijih knjiga na svetu.

- Neće stati, makar bila i pozitivna presuda o Dodiku i to će pokušati da nastave - rekao je Vučić, na šta se nadovezao Dodik da neće ni oni stati. Upozorava da su stalno u poziciji odbrane.

- Nema uspešnih revolucija bez unutrašnjih faktora, stranci rade svoj posao. Aleksandar je pomenuo da je pre 2011, 2012. da do petka morate da pošaljete američkoj ambasadi izveštaj, to sam i ja radio. To je praksa, rekao mi je tada jedan, mora da se šalje u Sarajevo, ja sam rekao je li piše to u Dejtonskom sporazumu? Nema? Sazvao sam Vladu, i tada su svi stigli. Ako ne mogu da kontrolišu sve, onda kreću novu revoluciju. Samo kukavice pristaju da budu podanici - objasnio je Dodik kako je to nekad izgledalo.

Vučić je rekao da ne može da primi Piculu, da mora neko drugi, zbog njegovih stavova o Srbiji. Kako je dodao, jednom je malo falilo da izbaci jednog zapadnog ambasadora.

- Svašta sam mu izgovorio - objasnio je.

O Dejtonu

- Dejtonski sporazum je nešto za šta se danas grčeviti držimo i nešto za šta se borimo. Tada smo bili ljuti jer smo izgubili važne teritorije oko Sarajeva, značajan deo teritorija i na Zapadu, ali Podrinje je primalo RS i jedno teško rešenje za Brčko. Ali Dejton je doneo mir, svako rušenje, on je ustavno-pravi i politički sistem BiH. Mile traži izvorni Dejton, a kada im to kažete oni kažu ne može - istakao je Vučić.

Dodik se složio sa njegovim rečima.

Ramo Isak je rekao da želi da se umeša u događaje u Srbiji. Vučić je, komentarišući tu izjavu Isaka, rekao da u tome vidi ne njegov bezobrazluk ili Helezov bezobrazluk, već bezobrazluk onih koji ćute.

- Da je to rekao bilo ko iz Srbije, bilo bi desetine saopštenja iz Brisela, Berlina, Pariza i svih centara moći - rekao je Vučić.

O opoziciji

- Vidim u ovome bezobrazluk u onima koji ćute, da je to rekao bilo ko iz Srbije o bilo kome iz BiH, stizala bi saopštenja sa svih strana. A da uzmete da govorite, čuo sam da sam ja politički mrtvac i ne znam šta sve. Sinoć sam dobio najnovije istraživanje o Srbiji, najjača politička stranka u Srbiji dobila bi 49,4 odsto, samostalno. A prva opoziciona oko 5 odsto, neočekivano je da bi sledeća dobila 4,9 ili 5 odsto. A tradicionalne stranke su od 0.8 do Đilasove od 4,4. Najveće promene su se dogodile u opoziciji - objasnio je Vučić i istakao da vam nekom kaže da ste politički mrtvac a i dalje imate skoro 50 odsto posle toliko godina na vlasti.

Istakao je da neki ne razumeju koliko su se stvari promenile drastično u poslednje vreme.

- Oni čak hoće da kažu jeste Mile nama problem, ali Vučić je zlikovac, i on nam je kriv za sve. Molio sam Dodika i mislim da sam mu time sačuvao život i opstanak Republike Srpske, znam da Mile neće da odustane. Svaki put kad se vidimo Mile vrši pritisak na mene, ali ja samo mislim da mi moramo da budemo uvek racionalni, a ja prećutim nekad. Mile kaže negde i misli da ja to ne vidim. Ali je suština u tome da sam uvek bio za razgovor sa Bošnjacima, da je to jedna od ključnih stvari u regionu. Da razumemo njih, probleme, patnju oko Srebrenice, i zato sam hteo da gradimo puteve. Mile zna da sam prihvatao Izetbegovića, Čović je tada bio, sedeli smo u Sarajevu, i mi nemamo potpisanu granicu sa BiH, što je osnovni interes pre svega Bošnjaka - rekao je Vučić.

Kako je dodao, hteo je da se dogovore, pored svih problema kojih je imao u Srbiji.

O Ribnikaru i tragediji

- Ovde neće izbore. A mi smo 2015. spavali 21 dan pod šatorima, jer smo hteli izbore. Izbora nema, a može ih biti ako se ne kandiduje Vučić i SNS, to je razlika. Koja je prva obojena revolucija na ovom tlu - 5. oktobar - ispričao je Knežević.

Vučić se nadovezao da su održani nekakvi izbori tada, a da je danas ovo u Srbiji klasičan primer obojene revolucije.

- Nadali su se da će policija nešto uraditi, kao na Majdanu, ali svaka čast policiji što nisu reagovali. Baviću se time, strašno je za mene čudan slučaj Ribnikar, dvaput sam bio u školi, još jednom ću pogledati papire. A posebno imajući u vidu da su mi sutradan došli iz jedne zapadne zemlje u kojoj je dominanatan uticaj američke informacione agencije da traže da mali ubica bude prebačen u tu zemlju, što ja nisam dozvolio. To je mala razlika, prva obojena revolucija je bila Čaušesku, u Temišvaru, ali je 8.000 ljudi stradalo, ali je i CIA potpuno preuzela državni vrh.

Predsednik Srbije je podsetio na napredak Srbije i upitao za objektivne razloge za revoluciju danas. Plan za blokadu Autokomande je pisao šef NVO, tvrdi Vučić.

- Nemate ih. Ne kriju se uopšte da su stranci tu i da utiču. Knežević je rekao da je bila obojena revoluciju u Ukrajini 2014. godine, najave proteste u Mađarskoj, protest u Crnoj Gori, da je sve povezano.

Knežević je rekao da je bila obojena revoluciju u Ukrajini 2014. godine, najave proteste u Mađarskoj, protest u Crnoj Gori, da je sve povezano.

- Jevrem Brković, njegov unuk je sada u Srbiji, Brajan Brković, sada u Srbiji ima pravo da protestuje, da napada policajce, da mene napada plaćenikom. A njegov deda je promovisao stavove Savića, Markovića, Štedimlije. Jednog čoveka je stavio u zatvor zbog teksta u kom se navodi da je jedna glava dovoljna u državi da misli. Brajan Brković, sa ovakvim porodičnim pedigreom, a ja sam izdajnik čiji je recimo deda poginuo 1941. godine jer nije hteo da se preda Nemcima, a mi smo Vučićevi plaćenici i ne valjam ništa, a oni su budućnost i Srbije i Crne Gore - izjavio je Knežević.

Vučić se nadovezao i rekao da Milan ima neverovatan talenat, ali je u pravu.

- Teško je sagledati sve nepravde sveta. Tri godine puta 365 dana, više od 1.000 sam bio najveći narkodiler zbog Jovanjice, a ja nemam pojma gde je to. Prošlo je 1.000 dana i oni su rekli nema tu ništa od Vučića. A vođena je kampanja da sam ubio Cvijana, Olivera Jovanovića i baš ih briga što bezobzirno lažu, to je smisao toga. A zašto je sve to rađeno? Mislite da je neko pomislio da sam dilovao drogu? Nisu. Ali je bilo potrebno da bi se stvorio otklon prema tom čoveku i da šta god uradim, da se negativno primi, a da pozitivno niko ne sluša. Tako se priprema obojena revolucija, to je ono što su radili sve vreme - rekao je Vučić.

Dodik je ispričao da ga je Junker pozvao i pitao da li je ubio nekoga, pitao ga kao drugara.

O padu nadstrešnice u Novom Sadu

Predsednik Srbije je istakao da će sve ispitati ponovo i da nikada nije potpao pod bilo koju teoriju zavere.

- Kad vam ja kažem da nisam siguran o čemu je tu reč. To znači da je sve strašno čudno. Objasnite mi ljudi, gledam, pala je nadstrešnica, ja ne mogu sebi da dođem, od muke. I zove me jedan stranac, 4. je tog bilo, 3. su bile najveće demonstracije u Novom Sadu, i pričam o nesreći sa njim, kad mi on kaže "a bilo je mnogo ljudi i bolje su organizovani bili", a ja kažem, aha tebe ne zanima to što se dogodilo, ne zanimaju te žrtve, kako to da istražimo na najbolji način, tebe ovo zanima, tragedija te nije interesovala, nego si brojao ljude da vidiš da li možeš da iskoristiš. Ja gledam i svašta sam mu izgovorio, jedan od najvažnijih stranaca u Srbiji i reko vidi, predsednik Republike po Ustavu daje mandat, jedino što može da se desi je da ubedite SNS da krenu protiv mene i da prihvate formiranje takve Vlade, uz moju saglasnost da tako formiraš... ne postoji takav pritisak. Časnije je poginuti za otadžbinu nego dozvoliti da je uništavate, izgubili Crnu Goru, izgubili smo Kosovo, nismo još, ali su ga oni dali na tacni, imali smo 550.000 ljudi manje zaposlenih - istakao je Vučić.

Dodao je da je bolje da ga nema, i da neće dok je živ - bolje je da časno umreš nego nekome da predaš na tacni nekome Srbiju da je neko uništi.

- Srbija je moj život i neću od nje odustati.

Dodik je objasnio da zato neće izbore, koji se nude, dok je Knežević rekao da su protesti ubili srpsku opoziciju.

- Svi lideri se ovde napadaju, ko god krene nešto da radi, on se ruši. Tako je i kod nas stalno. Oni ne žele da vide snažan srpski narod. Ja sam Srbin, Milan je Srbin, ali ne daju nam tu identifikaciju, jer ne žele da Srbi budu kompaktno političko i teritorijalno telo. Nama je prirodno da budemo sa Srbijom, jer to želimo - rekao je predsednik Republike Srpske.

Srbija je za ova dva meseca izgubila velike investicije, rekao je Dodik.

O izborima u Srbiji

Vučić se nadovezao i potvrdio da se vraćaju stvari u normalu, ali je suština ogromna šteta koja je naneta.

- Nadao sam se da ćemo biti zemlja broj 1 u Evropi po stopi rasta, da će ovo biti još uspešnija godina - izjavio je Vučić, na šta je Dodik rekao da ako ima destabilizacije Srbije, nema ni jakog lidera.

Na pitanje zašto sada, Vučić je rekao da je krenulo ranije, od 2016-17. imamo demonstracije.

- Nekada realan povod, nekad besmislen, ali primećete da oni usavršavaju svoju tehonologiju i metodologiju puča i preuzima vlasti. Bilo je izvesno, na ivici pucanja ovoga puta, i zahvaljujući ogromnoj političkoj snazi i nekim pametnim odlukama smo uspeli da izbegnemo potpuno katastrofu. Imali smo Ribnikar, posle Dubona, to je najteži udar, šta da kažete bilo kome, roditeljima i sve vam je čudno. I odjednom idu demonstracije na ulicu, nisu bile ranije. I odjednom najveće demonstracije u poslednjih ne znam koliko godina, ali ih posle ne interesuje te žrtve, već prave karnevalsku atmosferu. Mi prihvatamo izbore, jer to traže, pobeđujemo na izborima, stranci u međuvremenu mi govore pustite ih da vladaju Beogradom, tražili su od mene da im pustim i Šabac svojevremeno kada su 15 puta krali na izborima i ne mogu da dobiju koliko god da kradu. Ako narod glasa za njih, neka uzmu vlast. U Medijani u Nišu vlada opozicija i šta su uradili? Koji projekat imaju? Ništa! Nesposobni su. Pa neću da pustim, nije pitanje da li ću da pustim, neću da varam narod, ono što je narod izglasao - rekao je Vučić.

Kako je istakao, imali smo ponovljene izbore gde je ponovo pobedio.

- Organizovali su proteste, sve je plaćeno spolja, pa samo njih da dovedete uvek ima 10 hiljada ljudi. I to svuda, udruženja za zaštitu toga i toga, ti pogledaš svuda ko ih plaća, sve spolja. Vole da ruše državu, a njima su potrebni takvi koji žele da ruše državu. Ovde nije samo USAID, već i NED i mnogi drugi. Svuda imate neka udruženja za zaštitu nečega. Što u Čačku plaća ona nemačka agencija 40.000 evra? Što je on njima iz Ozona važan da tamo vara narod? Što si ti dobio 40.000 evra? Voli da ruši državu, a njima su potrebni takvi koje mogu da koriste da ruše državu. Što bi mu dali džabe 40.000 evra? Samo u jednoj tranši! - rekao je on.

O Piculi

- Studenti su odbili da se sretnu sa njim, oduševili su me time, a agenti su ti koji služe Piculi, zato neću da ga primim. Jer zgradu Predsedništva može da gleda samo na razglednici, i to je jedini način da vidi kako izgleda zgrada. Pa neka ide da se žali Briselu. Može i upravi vodovoda da se žali. Kakav je to lažov. A, mnogo voli Srbiju, i želi joj dobro, a sebe ne gleda, ni šta se dešava tamo. I Plenković, i Kurti i Đukanović i Ramo su podržali studente.

Vučić kaže da voli Baju Malog Knindžu, a da ne voli Tompsona.

- 15. februara smo imali bolje rezultate nego na kraju januara. Bio je bolji i PDV i akciza, razumem probleme, ali počeli smo da se oporavljamo. Suviše su visoke plate, u pojedinim delovima u Beogradu su bile preko 1.600 evra prosečne plate, na Starom gradu i Novom Beogradu. U Boru 1.400 evra. Strašno je važno da se posvetimo ekonomiji, i da počnemo da razmišljamo o stabilnosti i sigurnosti i da vratimo zemlju na pravi put. Ako uradimo sve što je moguće, izgubićemo do juna meseca vreme da se oporavimo, ali u drugoj polovini i sledeće godine da uradimo sve što je moguće. To nam garantuje povećanje plata i penzija. Mi smo juče otvorili 32 kilometara auto-puta, ja ne mogu da sakrijem sreću, za to živite i za to radite. Ni to nije vest - izjavio je Vučić.

O studentima, đacima i profesorima i isplatama plata

Suviše sam ozbiljan da ne kažem da je kraj obojene revolucije.

- Znam šta smo uspeli da uradimo i znam da će im biti teže nego što misle. Nije to nama samo muka, u četvrtak nam počinju sankcije za NIS, čekamo u sredu da vidimo šta će biti u Sarajevu i Banjaluci i sa svim tim morate da se borite. Što otežavate svojoj zemlji na bilo koji način. Imamo bezbroj problema, i moramo da počnemo da radimo. Da čuvamo svoj narod, svoj jezik i sve drugo, da čuvamo i dižemo ekonomiju. Svi ovi iz opozicije će sutra da kažu e, daj nam veće plate. A za šta? Za nerad? Primaćete platu u skladu sa onim što ste radili, častili smo vas u januaru, u februaru ide po zasluzi. Dobićete sve pare nazad kad nadoknadite časove. Nemojte da lažete decu i studente da biste ostvarivali svoje političke ciljeve, njihovo je da uče a vas da ih učite. Rad i samo rad, nerad nikad nije pobedio rad i nikada neće - istakao je Vučić.

Srbija će uvek da traži mir i da poštuje BiH, ali će uvek biti uz Republiku Srpsku, naveo je Vučić.

- Nisam neko ko se razočara lako, nisam mnogo toga očekivao. Ponosan sam na svoje saborce, gotovo da niko od njih nije prešao na drugu stranu. Video sam mnogo ljudi koji su dobili od nas, podršku i pomoć, a jedva dočekali da mi kažu da sam ubica, a kad kažete nekome da je ubica onda tražite da ga ubijete ili smestite iza rešetaka. Hvala im na tome. A nisam bio ubica kada je trebalo da im se pomogne. Neki koji su imali platu od 3-4 hiljade evra, tri-četiri puta veću od predsednika Srbije, jedva su dočekali da prvi okrenu leđu. Iz svih sfera društvenog života su iskoristili, sve moguće su iskoristili i protiv mene i protiv države. Bilo je mnogo teško, mnogo para je uloženo, a sve vreme su govorili kako nema demokratije a svakoga dana me predstavljali kao Hitlera, tako da nemam velikih razočarenja.

Kako je Vučić istakao, smatra da je pokret koji spremaju velika šansa i nova ideja, a ovo će ostati kao jedna od najprljavijih revolucija u istoriji Evropi jer su iskorišćavana deca.

