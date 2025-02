Opšta panika: Evo zašto Grbović i Georgiev imaju tikove na pomen Keša Petela

Nakon što je policija po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušla i ulazi u kancelarije nekoliko nevladinih organizacija radi prikupljanja dokaza o mogućem nenamenskom trošenju sredstava USAID-a, u redovima okorelih antisrpskih hejtera zavladala je prava panika!

Među prvima se ovim povodom oglasio Slobodan Georgiev, direktor vesti na Novoj, televiziji Dragana Šolaka.

On je pozvao na protest ispred Vlade Srbije.

- Represivna akcija tzv. srpske policije protiv 4 NVO poziv je za sve da se danas okupe u 15h ispred Vlade Srbije u Nemanjinoj, to je ideja? - napisao je on na Iksu.

Georgiev se uščuđavao i što je istraga usledila nakon nastupa direktora FBI Keša Petela o čemu je Informer već pisao.

- Nakon navoda direktora FBI o zloupotrebama USAID tužilaštvo u Beogradu češlja deo nevladinih organizacija - napisao je Georgiev.

Oglasio se i Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK.

- Srbija je danas napravila značajan korak ka diktaturi tipa Belorusije. Tužilac Stefanović na konferenciji vidno nervozan. Verovatno mu je jasno da je i on na putu gde nema nazad. Kada ode kriminal sa vlasti u Srbiji, on će odgovarati zbog ovakvih nameštenih istraga - napisao je on



I lider PSG Pavle Grbović zapenio je zbog odluke Tužilaštva.

- Nakon hapšenja opozicionih odbornika i poslanika, represija se nastavlja nad organizacijama civilnog društva koje su poslednjih godina bile najaktivnije i najglasnije u odbrani od podrivanja institucija, gaženja prava građana i krađe izbora. Crta i Građanske inicijative su uvek bili uz građane, vreme je da mi budemo uz njih! - napisao je Grbović.