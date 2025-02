Danas izricanje presude Dodiku, u Banjalici miting podrške! Milićević za Pink: Sude nekome ko ima potpuni politički legetimitet, dakle sude narodu

Ispred zgrade predsedništva u Banjaluci i danas će biti organizovan miting podrške Miloradu Dodiku. Milorad Dodik i Miloš Lukić terete se za nepoštovanje odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja rekao je u Novom jutru na TV Pink da Drina nikada nije bila reka koja je razdvajala dva naroda već kičma koja je spajala jedan isti narod.

- Potpuno je nezmislivo da u 21 veku sudite nekome ko ima pun politički legitimitet, nekome ko ima potpunu podršku naroda, dakle sudite narodu. Sudite zbog verbalnog delikta i sudite zbgog političkog neslaganja. Ja zaista volim da verujme da postoji iole razuma - rekao je Milićević.

Kako je rekao on je zabeležio niz rekacija i oglašavanja političke elite BiH koje su sve ali nisu nikako zdravorazumske.

- Tako je ministar odbrane rekao da Aleksandar Vučić ne zaslužuje i ne sme biti na slobodi, a kamo li predsednik države, a za Milorada Dodika je rekao da je mandat predsedinka manjeg bosanskog entiteta ukrao od protiv kadidatkinje .

Kako je rekao odakle im pravo da se mešaju u političke prilike jedne države.

- Dali ste čuli jednog zvaničnika Republike Srbije da je doveo u pitanje integritet nekog predstavnika Bosne i Hercegovine - naveo je Milićević.

Bojan Bilbija urednik političke rubrike lista "Politika" rekao je u Novom jutru da je ovde cilj da se demonstrira sila, da oni određuju ko može da se bavi politikom i jedno lagano razvlašćivanje Republike Srpske i utapanje u okvire Bosnei Hercegovine.

- Srbija i srpski narod se danas brane u Banjaluci gde će biti veliki miting. Mi moramo da branimo Republiku Srpsku u celini svakog njenog građanina i pogotovo onog prvog među jednakima a to je Danas Milorad Dodik i ne sude oni Dodiku oni sude celom srpskom narodu i sude državi Srbiji tamo - rekao je Bilbija.

On je rekao da ne veruje da će biti milosti za Dodika i Srbiju i to će opredeliti odnose Srba i Bošnjaka za duži period unapred.

- Ako danas zauzmu ispravna stav to će biti put u trajno prijateljstvo i mir Srba i Bošnjaka, ukoliko ne prepoznaju ovaj treniutak izazvaće haos i destrukciju, oni ne mi oni se danas pitaju - rekao je Bilbija.

Dragoljub Kojčić, politički filozof dodao je da je i hrvatski element u svemu ovome jako biten.

- Hrvati su jedno vreme pokušavali jedno vreme da budu veoma kooperativni sa Srbima, danas postoje i to ne daleko od vladfajućeg HDZ-a koji ovako gledaju na političku situcaiju kako bi doprineli političkom rastakanju. Oni shvataju da je ideološko platno krenulo u drugu stranu od kako je Tramp došao na vlasti i da sve to ide Srbima na ruku i pokušavaju da nešto izvuku i za sebe - rekao je Kojčić.

Za Kristijana Šmita Kojčić kaže da on nema nikakav legitimitet i da je on politički turista koji čak i ne sme da dođe u Banjaluku.-- On se sada ponaša kao čovek koji ima ovlašćenja da donosi dekrete kojim će upravljati političkim životom Republike Srpske

Autor: Dalibor Stankov