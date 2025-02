OGLASILA SE ADVOKATICA UHAPŠENOG RISTIĆA IZ ĐAKOVICE: Određen mu je pritvor do 30 dana, verujemo da je u pitanju zamena identiteta

Osnovni sud u Prištini odredio je meru pritvora u trajanju do 30 dana Draganu Ristiću (75) iz Đakovice, koji je uhapšen juče na Jarinju zbog navodnog ratnog zločina, kada je sa sinom došao na Kosovo da produži važenje dokumenata.

Njegova advokatica Jovana Filipović je, nakon održane sednice za određivanje pritvora, istakla da odbrana veruje da je reč o zameni identiteta.

"Juče je na prelazu Jarinje privedeno lice Ristić Dragan koji se tereti da je počinio ratne zločine na teritoriji grada Đakovice u periodu od 7. do 10. maja 1999. godine. Ono što je bitno napomenuti jeste da je Dragan često dolazio na Kosovo, isto kao i drugi ljudi koji su privedeni zbog istog dela koje im se stavlja na teret. Draganu ranije nije pretila nikakva kazna niti optužba za bilo šta drugo. On je čak i pomagao brojnim Albancima koji su u periodu od 1998. do 1999. godine bili proterivani sa svog ognjišta. Iz tog razloga mi smatramo da je ovde došlo do zamene identiteta. Mi smo sudu napomenuli sve bitne činjenice i okolnosti koje dovode do nedvosmislenog zaključka da ovaj Dragan Ristić nije taj koga su tražili", istakla je Filipović nakon sednice, dok odbrani još uvek nije bilo dostavljeno rešenje o određivanju pritvora.

Autor: Dubravka Bošković