Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvi put se oglasio iz aviona na putu za Banja Luku, nakon što je predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku izrečena presuda.

- Završili smo sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i evo u avionu na putu za Banja Luku posle sramne presude donete protiv Milorada Dodika, protivpravne, antidemokratske i usmerene na rušenje Republike Srpske i urušavanje pozicije srpskog naroda - istakao je Vučić i dodao:

- Pre samo nekoliko dana zajednički smo gledali Sretenje, radovali se našem prazniku, veselili se. Danas je situacija mnogo drugačija, neuporedivo teža, ali naš život, naš posao je takav da Srbija i obaveze Srbije i svih nas je da uvek budemo uz Republiku Srpsku. I zato i večeras, kada je najteže, idemo u Banja Luku da pružimo podršku našem narodu, da pokušamo da utičemo na to da sve odluke koje se donose na kraju dovedu do smirivanja situacije, do smirivanja tenzija, a nema nikakvih sumnji da ćemo kao narod uspeti da sačuvamo svoj životni prostor, da će Republika Srpska i njen predsednik biti odbranjeni, a i da će Srbija moći da ide napred.

- Već sutra nas čekaju sankcije od šest sati ujutru zbog NIS-a, u toku su pokušaji najprljavije obojene revolucije i moja poruka je svima da ćemo uprkos svemu i uprkos naporima mnogih da sruše Srbiju i srpski narodu celini, pobediti. Živela Srpska! Živela Srbija! - zaključio je Vučić.

Da se podsetimo reči znamenitog Stojana Novakovića, koji će posle aneksije BiH 1908. godine postati predsednik srpske vlade (1909):

“Kad smo se god mi na Balkanu makli da štogod uradimo za prirodna prava svoje narodnosti, za svoj opstanak, protiv očite ili krvave nepravde, dizala se na nas vika s opomenama: da kvarimo red, da treba da sačekamo intervenciju Evrope, da valja da smo pokorni međunarodnom ugovornom pravu, da će se po strpljenju, po umerenosti, pokornosti volji Evrope ceniti naša zrelost i po tome određivati nagrada ili priznanje.“ - napisao je Vučić uz poruku.

