Novinar Slobodan Georgiev, trenutno direktor Vesti TV Nova, izgleda da pokušava da pronađe alternativu za dalju karijeru, s obzirom na to da mu pozicija u sistemu Junajted grupe nije sigurna. Posle prodaje SBB i neizvesne sudbine medijskog krila Junajted grupe, Georgiev je rešio da se još direktnije uključi u politički život Srbije.

Do sada je to činio kao dežurni politički analitičar koji se krio iza uloge novinara, a sada sebe vidi ni manje ni više nego kao ujedinitelja srpske opozicije.

Naime, kako Kurir saznaje, Georgiev je pre tri dana napravio grupu na Vocapu "Srbija pobeđuje" i u nju ubacio sve opozicione lidere - Dragana Đilasa, Mariniku tepić, Miroslava Aleksića, Aleksandra Jovanovića Ćutu, Nebojšu Zelenovića, Zdravka Ponoša, Miloša Jovanovića...

Pošto ih je okupio, svima se obratio porukom u kojoj ih poziva da rade zajedno na formulisanju "političke alternative ovom režimu".

"Dragi svi, imam jedno Off the Rec pitanje: da li je moguće i pod kojim okolnostima vaše zajedniičko političko delovanje da bi se formulisala politička alternativa ovom režimu u kontekstu ove narodne pobune? I da li vredi da se napravi neki zajednički sastanak koji bi služio da se ide u tom pravcu? Hvala. Još jednom ovo je Off the Rec i izvinite ako sam sebi dozvolio previše praveći ovu grupu", glasi pozdravna poruka Slobodana Georgieva u grupi pompeznoj nazvanoj "Srbija pobeđuje".

Koliko su članovi ove grupe, a reč je o opozicionim političarima, "ozbiljno" shvatili poziv Slobodana Georgieva govori i to što je odmah nakon što je ova poruka stigla u grupu jedan od njenih članova poslao i redakciji Kurira, uz smajlije i komentar "Gle ovog stručnjaka!"

Povodom ovih saznanja pozvali smo Slobodana Georgieva i pitali ga u kom svojstvu je inicirao okupljanje opozicionih lidera na Vocapu (WhatsApp).

On je prvo rekao da ne zna o čemu pričamo, a zatim je pokušao da optuži Kurir da "sluša" njegov telefon i pitao "kako imamo informacije iz njegovog telefona". Pošto smo mu objasnili da je informaciju mogao da nam da bilo ko iz te grupe, Georgiev je završio razgovor sledećim rečima:

"Zaista ne znam šta me pitate. Nemam nikakav komentar osim što ću slučaj da prijavim Odeljenju za visokotehnološki kriminal".

Autor: Dalibor Stankov