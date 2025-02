Stamenkovski za Pink: Vodi se ofanzivan napad na srpski faktor na Balkanu! Nemamo ni jedan razlog da poštujemo odluke Kristijana Šmita

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski je ocenila da je presude Miloradu Dodiku deo ofanzivnog napada na srpski faktor na Balkanu.

- To je odluka suda BiH. Ima li utemeljenje u Dejtonskom sporazumu? Nema. Sud je nametnut odlukom visokog predstavnika tadašnjeg Pedi Ešdauna 2002. godine i moramo se podsetiti da su vlasti u Beogradu ćutale, iako su znale da će to biti instrument za progon srpskih političkih predstavnika i za ukidanje same Republike Srpske - navela je Stamenkovski za Pink.

Dodala je i da Kristijan Šmit nema legitimitet.

- Nemamo ni jedan razlog da poštujemo odluke Kristijana Šmita, niti da ga smatramo prestavnikom međunarodnih institucija. To je pokušaj da se BiH nametne kolonijalni upravnik - istakla je ona.

Dodik je osuđen jer ne poštuje Kristijana Šmita, a mi pitamo poštuje li Šmit Republiku Srpsku. Formula koja je ovde ustanovljena jeste rušiti Vučića da bi srušili Srbiju, i suditi Dodiku, da bi se osudila Republiku Srpsku.

Stamenkovski je ukazala da se vodi grčevit i ofanzivan napad na srpski faktor na Balkanu.

- Vidi se domino efekat, Kurti najavljuje zahtev za članstvo lažne države Kosovo u Savetu Evrope, Dodiku zabranjuju bavljenje politikom i sve ono što rade u Srbiji, jer znamo da ako nemamo stabilnu srpsku državu ne možemo garantovati bezbednost i mir za naš narod. U pitanju je orkestrirana aktivnost - dodala je Stamenkovski.

Autor: Snežana Milovanov