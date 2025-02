'SVAKA PARTIJA KOJU JE ODIGRAO BILA JE LEKCIJA O STRPLJENJU I VEŠTINI' Predsednik Vučić izjavio saučešće povodom smrti Borisa Spaskog

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti svetskog šampiona u šahu Borisa Spaskog.

- Sa žaljenjem sam primio sam vest o smrti Borisa Spaskog, jednog od najvećih šahista svih vremena i čoveka čiji je briljantni talenat ispisao neverovatne stranice istorije šaha.

Kao dečak sam u Bugojnu gledao njegove izvanredne partije, koje su bile inspiracija za sve generacije kako profesionalaca, tako i ljubitelja ovog zahtevnog i intrigantnog sporta.

Boris Spaski je proneo slavu šaha sirom sveta, pretvarajući ovu drevnu igru u vrhunsku umetnost. Njegove genijalne partije i potezi oduševljavali su publiku, dok su duboko promišljanje i raznovrsne taktike koje je primenjivo izazivale najdublje poštovanje i kod samih protivnika.

Svaka partija koju je odigrao bila je ujedno i lekcija o strpljenju, veštini i kreativnosti, čime je ostavio večiti trag u šahovskom svetu.

RIP Boris Vasilievich Spassky - the great champion and an extraordinary person with a great sense of humor. I remember a long time ago how during the FIDE Grand Prix we analyzed Caro- Kann a little. He was surprised at how chess had progressed, since no one had played 3.e5… pic.twitter.com/wUoTivwy2E