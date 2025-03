BAKAREC: Finansiraju proteste u Srbiji, dovode lažne turiste! U Niš su stigli brojni autobusi iz Hrvatske

Na manifestaciji koja je održana u Kaštelima nadomak Splita u Hrvatskoj, učesnici maskenbala su zapalili lutku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Hrvatski mediji navode da „tradicija nalaže“ da se na kraju svake povorke „zapali krnje, krivac za sve probleme u prošloj godini“. Takođe, navode i da je tokom spaljivanja pročitan testament.

Nebojša Bakarec kaže da smo na delu videli da je Hrvatska neprijateljska zemlja Srbiji, iako to Srbija nije.

-Ta država je odbila da se suoči sa genocidom. Žele da vešaju i da spaljuju ljude. To je sramta da se radi, to je uvek u prisustvu politiara. Imamo i na protestima hrvatsku službu. Za to su zaslužne hrvatske, prištinske i službe Evrope. Prošle nedelje kada je naše tužilaštvo započelo... Evo, imamo CRTU. Uzeli su kopije dokumentacije, jer je Amerika rekla da je USAID korumpiran - rekao je on.

Kako je dodao, iz Hrvatske u Srbiju stižu lažni turisti i šalju autobuse na proteste.

Direktor Borbe Andrija Jorgić kaže da mnoge službe ordiniraju po Srbiji, a to je znak da je Srbija uspešna.

- Važno je da vidimo ko radi za Hrvate, ko su ljudi iz Srbije koji pomažu. O tome treba više d se priča - rekao je Jorgić.

Narodni poslanik Života Starčević kaže da snimak paljenja Vučića deluje kao deo šire matrice kojom se napada SRbija.

- Žele da as prikažu, zajedno sa Vučićem lošim momcima, remetilačkim faktorom. Oni su podizvođači, oni su sestrinska služba jakih centara moći na zapadu. Te aktvnosti su pojačane, imamo planove i šeme dešavanja u Americi. Remete se planovi, postali su nervozni, i nervoza je pojačala napade na Srbiju - dodao je on.

Autor: Dubravka Bošković