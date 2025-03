'ZNAM I SIGURAN SAM' Moćna poruka Vučića: Pobedićemo ovo zlo koje nas je napalo spolja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić napisao je na Instagram nalogu da će država pobediti zlo koje je napalo spolja.

- Znam i siguran sam da ćemo da pobedimo ovo zlo koje nas je spolja napalo i koje želi da uništi našu zemlju, napisao je predsednik Vučić.



Podsetimo, predsednik je o ovome govorio pred građanima u Domu kulture u Krepoljinu, trećeg dana posete istočnoj Srbiji.

Vučić je u razgovoru sa građanima rekao da je dovoljno samo pogledati one koji su se udružili i koji podržavaju sve one koji su protiv Srbije, od Aljbina Kurtija do Hrvata i Sarajeva i sve je jasno.

- Ništa više niko drugi ne mora ni da vam objašnjava. Ništa više niko drugi ne mora ni da kaže. Samo da pogledate one koji su se ujedinili u borbi protiv Srbije i sve ste razumeli. Izdržaćemo mi to. Uništili su nam tri meseca, pojeli su nam tri meseca - rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković