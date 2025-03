Savet za monitoring: Zbog poziva na brutalno ubistvo predsednika države Đilasa treba uhapsiti i izopštiti iz političkog života

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje poziv Dragana Đilasa na brutalno ubistvo Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije i poziva se nadležno tužilaštvo da uhapsi Dragana Đilasa zbog poziva na izvršenje krivičnog dela Ubistvo predstavnika najviših državnih organa.

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, otkrio je svoje pravo lice i u snimku koji je lično napravio nedvosmisleno je pozvao na brutalno ubistvo Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, što do sada nigde u svetu nije viđeno. Potpuno je vidljiva i jasna neograničena mržnja koju Dragan Đilas i ne skriva prema Aleksandru Vučiću, ali ujedno opasno je to što političar Dragan Đilas ne razume da ima odgovornost za izgovorenu reč i da, uz brojne pretnje predsedniku države, sada on jeste dao novu dimenziju u dehumanizaciji demokratski izabranog predsednika Republike. Dragan Đilas je pojasnio da nije problem ubiti predsednika države, gde čak i priželjkuje ovo brutalno ubistvo.

Saglasno napred navedenom, pošto je kap prelila čašu u podgrevanju namera da bude izvršeno ubistvo iz mržnje, uz višegodišnju dehumanizaciju Aleksandra Vučića, stvorili su se uslovi da Dragan Đilas bude priveden, optužen i osuđen za otvoreni poziv na ubistvo predsednika države. Ne sme ovaj poziv na ubistvo da ostane nekažnjen i u duhu ustavnosti, zakonitosti i demokratije, očekujemo hitno postupanje nadležnih državnih organa.

Autor: Dalibor Stankov