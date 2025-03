Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević gostovao je u Nacionalnom Dnevniku Pink televizije, gde je govorio o najnovijim dešavanjima u zemlji. Tom prilikom, posebno se osvrnuo na izvinjenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića novinarima Javnog servisa Srbije, dodajući da je isti, postao vlasništvo Plenuma.

- Predsednik se izvini i svaka mu čast. On se zbog jedne reči, koja nije bila preteška izvibio odmah. Prema meni, svi su imbecili... Pokazao je razliku, drugi se ne izvinjavaju ni kada pozivaju na zločine. Da li se Đilas izvinio kada je pozivao na ubistvo Vučića?Sada kukaju cvile, ali njima to ne odgovara iako se izvinio... Bruka su svi iz RTS-a jer rade kako rade. Oni su Javni servis, privatni mediji mogu da rade šta žele... - rekao je Vučićević.

Govoreći o protestu u Nišu, Vučićević kaže da je jasno ko finansira iste, s obzirom na imena koja su se pojavila na blokadama.

- Ne znam da li ste vi na Pinku to objavili. Imamo snimke gde se najbogatiji i najbahatiji ljudi hvale da su učestvovali na protestima, odnosno prasećim barikadama. Supruga Šaponjića, ona je tamo došla, sa nekom Lucianom sa buticima. Pa manekenka Tarlać. Malo su im milioni, pa hoće da budu multimilijarderi. Pa ko to plaća? Pa oni... Jeste se nekad zapitali odakle nam BDP, plate, penzije? I tada je bilo para, ali su one ostajale u džepovima tajkuna. Tamo je bila i Katarina Radivojević, pa 4 godine je bila savetnik u konzulatu u Njujrku. Molila je da bude tamo. I sada kada je isisala iz države sve, sada bi da je ruši - rekao je on.

I Marija Vicković isto, ne mogu da otvorim frižider da je ne vidim, u svakoj RTS seriji glumi, taj RTS koji mi plaćamo, dodao je Vučićević.

- Mi plaćamo RTS da bi rušili državu. Tajkuni plaćaju. Stranci tek, oni obilao plaćaju - dodao je Vučićević.

- Slagali su nas da ih baka dočekuje sa 3 jabuke. Slagali su da se zove Desanka, da je sirota. Ustvari je baka Marmarea iz Rumunije. I to je arhivski snimak, i to je objavljeno na rumunskoj televiziji... I šta ćemo sad? Nova S, N1 i RTS je to objavio kao autentičan snimak. Dobro je da smo ih raskrinkali. Ovo je 21. vek, pretražite, postoje programi. RTS nije objavio demanti, a ni N1 i Nova S - dodao je Vučićević.

Govoreći o studentskim zahtevima, Vučićević kaže da studenti više ne znaju šta žele.

- Tražili su dokumenta, dobili su ih, i sad im je mnogo. Sinoć u Utisku nedelje kaže da Tužilaštvo treba da učestvuje, a oni već rade na tome. Žele da otmu vlast na silu, bez izbora. Vučić dok je živ neće dati prelaznu vladu. Izbori su jedni način da se u Srbiji dođe na vlast.

Kada je u pitanju paljenje lutke sa likom predsednika Srbije u Hrvatskoj, Vučević kaže da je to orden za Vučića, znajući koliko Hrvate iritira sve što on radi za Srbiju.

- To je jedan od najsjajnijih i najvećih ordena na njegovim grudima. Hrvati hoće da puknu od muke, ustaše 3 put pale lutku sa likom Vučića. Neka to rade i sledeće godine, i narednih 5 - dodao je potom.

- Da ste gledalac RTS-a ne biste ni znali da je Đilas pozvao na ubistvo Vučića. Neka Mirjana Brajković to brani. Neko ko se predstavlja kao lider poziva na ubistvo, kaže taj bi učinio uskugu Srbiji. Jel tražio neko od Đilasa da se izvini? je l' to legitimno? Ima li tužilaca, sudija? Niko nije reagovao, niko. NJima je to kul super. Ti si elita, zvezda. Potpuno je to nenormalno. Ne daj Bože da je to bilo obrnuto, zamislite. Zveečala bi afera do Vašingtona, Brisela... - dodao je Vučićević.

RTS je postao kao N1, oteli su ga plenumom, napomenuo je Vučićević.

- Pink je Željkov, ali RTS je naš. Ne može tako. Većinska Srbija će morati da kaže šta misli o tome. Vreme je da se ode ispred RTS-a da im kažemo šta mislimo o antisrpskom uređivačkom politikom. Ovo se trpeti ne može, oni prete linčom, napadima. 15. će da dođu na Pink, na Informer. jer, tada su kao Martovske igre. tada je ubijen Cezar, ubio ga Brut. Oni sada kažu da će tada... Šta će da pale Informer, ubijaju nekoga? To se vidi u prepiskama, samo da proverimo, objavićemo to... - dodao je Vučićević.

Autor: Dubravka Bošković