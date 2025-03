OPOZICIJA PRAVI HAOS U SKUPŠTINI! TUČA, LETE FLAŠE, BAČENE DIMNE BOMBE - Naprednjaci uzvratili podizanjem srpskih zastava! (FOTO)

Sednici prisustvuju poslanici vladajuće većine, kao i manji broj poslanika opozicije

U Skupštini Srbije danas nešto posle 10.00 sati intoniranjem himne "Bože pravde" počela je sednica prvog prolećnog zasedanja.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić konstatovala je na početku da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, a rad je nastavljen postavljanjem poslaničkih pitanja.

Poslanici Stranke slobode i pravde su u sali i drže transparente na kojima se vide krvave šake i kojima pozivaju na generalni štrajk.

Marinika Tepić rekla je predsednici Skupštine da "nema pojma da vodi sednicu".

- Mi smatramo da je ova vlada pala - navela je Tepić i, kako kaže, "upozorava da ne uvode ministre". Ona navodi da se traži da ostane samo jedna tačka dnevnog reda, a to je ispunjenje četvrtog studentskog zahteva.

- Tražite da na dnevnom redu bude tačka za koju niste glasali. Ministri moraju da uđu da bi obrazložili - odgovorila je predsednica parlamenta.

Milenko Jovanov rekao je da je opet reč o teroru manjine.

- Legitimitee vlade je kao švedski sto - malo može, malo ne može. Meni je jasno sve ovo, toliko je ljudi poslalo poruku - da ne želi sa njima, pa čak ni da ruše nas - kaže Jovanov.

Lazović potvrdio: Cilj opozicije prelazna vlada

Radomir Lazović rekao je u svom monologu, a nakon što ni opozicija, a ni on nije glasao za izmene zakona kojim se ispunjava četvrti studentski zahtev, da je cilj opozicije prelazna vlada. Dakle, ovim je potvrdio da njima nije cilj da podrže studente, niti su im bitni životi ljudi nastradalih u tragediji u Novom Sadu, već isključivo fotlje.

Opozicija izviždala zakon kojim se ispunjava zahtev studenata

Poslanici opozicije nisu glasali da se na dnevni red stavi zakon kojim se ispunjava četvrti zahtev studenata.

Kada im je predsednica parlamenta skrenula pažnju na to, izviždali su je. Brnabić je upitala "kako su to za ispunjenje zahteva ako neće da se ovaj zakon nađe na dnevnom redu", a oni su na to počeli da duvaju u vuvuzele i viču.

Iako je opozicija bila protiv, većinom glasova poslanika vladajuće stranke usvojeno je da se na dnevni red stavi tačka kojom se ispunjava studentski zahtev.

Opozicija već pravi haos

Poslanici opozicije počeli su da divljaju u Skupštini. Lupaju, viču, zvižde, dok govori poslanik Nebojša Bakarec.

Ukupno 62 tačke na dnevnom redu

Među 62 tačke predloženog dnevnog reda su izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se studentima umanjuje školarina za 50 odsto, čime se, kako je rekla predsednica parlamenta Ana Brnabić, ispunjava četvri zahtev studenata u blokadi.

Predloženo je da se raspravlja i o razrešenju predsednice parlamenta na zahtev opozicionih poslanika, a kada se bude završila kompletna rasprava, očekuje se da se konstatuje ostavka premijera Miloša Vučevića.

U holu je prisutan veliki broj medija, a poslanici nekoliko opozicionih stranaka najavili su konferencije za medije na svakih 15 minuta počevši od 10.45 časova do 18.30 časova.

Poslanici više opozicionih stranka ranije su najavili da neće učestovati u radu sednice dok se, kako su rekli, ne ispune zahtevi studenata u blokadi.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju predviđeno je da školarine studentima budu umanjene za 50 odsto, dok Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti predviđa učešće od samo jedan odsto i subvencionisanje kamate u prvih šest godina otplate kredita.

Predloženo je da parlament razmatra i predloge za izmenu i dopunu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Na dnevnom redu je i set finansijskih zakona, među kojima je i Predlog zakona o zaštiti finansijskih korisnika finansijskih usluga kojim se ograničavaju kamatne stope na gotovo sve vrste kredita.

Pred poslanicima je i više sporazuma, kao i ugovora o potvrđivanju kreditnih aranžmana za finansiranje pojedinih infrastrukturnih projekata, a na dnevnom redu je i dokument o dobijanju prvog dela pomoći iz Reformske agende Srbije sa EU od 112 miliona evra.

Predloženo je da se raspravlja i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Poslednja tačka predloženog dnevnog reda je predlog za razrešenje predsednice Narodne skupštine, Ane Brnabić, koji je podneo 41 poslanik opozicije.

Na sednici treba da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, a kako je rekla predsednica Skupštine Ana Brnabić, to će biti učinjeno pošto se završi rasprava o svim tačkama dnevnog reda.

Brnabić je ranije izjavila da je na dnevnom redu mnogo važnih tačaka za građane, mlade i privredu zemlje i istakla da očekuje da će predstavnici opozicije učestvovati u radu, dodajući da je to njihova obaveza prema građanima.

Poslednja sednica Skupštine Srbije održana je 27. novembra prošle godine, kada je usvojen budžet za 2025.

Poslanici opozcije tada su pokušali fizički da spreče početak rasprave kada su u salu ušli članovi Vlade, a Brnabić je uprkos pokušaja opstrukcije rada uspela da otvori raspravu u načelu i pojedinostima po dnevnom redu i da je zaključi, jer se niko nije javio za reč.

Autor: Snežana Milovanov