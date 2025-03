'MI ĆEMO OSTATI I POČISTIĆEMO ZA VAMA, KAO ŠTO TO RADIMO 12 GODINA' Brnabić: Nisu ove žene krive, neće one čistiti vaše šok bombe

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da će poslanici većine ostati nakon 18 sati i očistiti haos koji je napravila opozicija.

- Mi ćemo danas raditi u skladu sa poslovnikom, do 18 časova i mi sutra nastavljamo, ali vas molim da mi sami, narodni poslanici, nakon 18 časova, mi ostanemo ovde i mi ovo počistimo. Nisu jadne ove žene koje rade u Skupštini, nisu te jadne žene krive, da čiste vaša jaja, vaše šok bombe i vaše suzavce, to ćemo mi, narodni poslanici većine, mi ćemo to očistiti. Ovo je Skupština svih građana Republike Srbije, neće one to raditi. Ostaćemo mi posle i mi ćemo da očistimo, počistićemo za vama kao što 12 godina čistimo za vas, pa ćemo i danas - rekla je Brnabić.

Autor: Pink.rs