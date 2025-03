OEBS osudio nasilje u skupštini

Potpredsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a i specijalni predstavnik za Jugoistočnu Evropu Kirijakos Hadžejani (Kipar) oštro je osudio nasilne incidente koji su se dogodili tokom današnje sednice Parlamenta u Republici Srbiji.

U današnjem saopštenju, on je pozvao sve parlamentarce da podrže visoke standarde ponašanja i da odbace nasilje kao sredstvo političkog izražavanja.

- Neprihvatljivo je svedočiti nasilju bilo gde, a posebno u parlamentu tokom službenih postupaka. Članovi parlamenta su izabrani da predstavljaju svoje građane i zalažu se za njihove interese demokratskim sredstvima. Ova odgovornost se mora vršiti bez pribegavanja nasilju. izjavio je potpredsednik Hadžijani.

Hadžijani je ukazao na kontekst u kojem se incident dogodio, ističući da prati studentske proteste u Srbiji od decembra 2024. godine, i priznao da postoji široko rasprostranjena zabrinutost javnosti. On je, međutim, naglasio da parlament mora ostati mesto za raspravu i diskusiju o takvim problemima na promišljen način. Nema opravdanja za nasilne scene koje su se odigrale u Skupštini Srbije, naglasio je on, napominjući da su one izazvale veliku uzbunu u široj javnosti.

- Videti povređene parlamentarce i suzavac raspoređen u parlamentu potpuno je neprihvatljivo za državu članicu OEBS-a i zemlju kandidat za Evropsku uniju - rekao je specijalni predstavnik.

On je dalje napomenuo da parlamentarci moraju raditi zajedno za dobrobit građana i imati dužnost da se uključe u dijalog i podržavaju vladavinu prava.

"Brz oporavak povređenim kolegama"

- Donosimo zakone koji zabranjuju sve oblike nasilja, ali danas smo videli da i sami zakonodavci pribegavaju tome - rekao je Hadžijani.

- Moramo ponovo potvrditi našu posvećenost demokratskim principima, osiguravajući da naše institucije ostanu mesta konstruktivne rasprave, inkluzije i poštovanja, gde predstavnici iz različitih sredina, uključujući žene i pojedince sa posebnim potrebama, mogu da rade bezbedno i bez straha.

Specijalni predstavnik Hadžijani je na kraju izrazio najbolje želje za brz oporavak povređenih kolega u Skupštini Srbije i izrazio nadu da se današnji događaji neće ponoviti ni u Srbiji ni u bilo kom drugom parlamentu. "Istorija je dokazala da su dijalog i debata uvek efikasniji od nasilja", rekao je on.

Autor: Dalibor Stankov