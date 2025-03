MOĆNA ORBANOVA PORUKA PODRŠKE VUČIĆU: Liberalne snage izgubile Vašington, pa se usmerile na Srbiju - Ne možemo dozvoliti da se ovo nastavi

Mađarski premijer Viktor Orban uputio je na svom zvaničnom nalogu na Iks profilu moćnu poruku podrške srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću, nakon haosa u režiji opozicije koji se odigrao danas u Skupštini Srbije.

"Nakon što su izgubile Vašington od patriota, globalističko-liberalne snage su se povukle u Brisel, i usmerile pogled na Srbiju, Slovačku i Mađarsku. Današnji haos u Skupštini Srbije – dimne bombe, nasilje i opstrukcija – pokazuje koliko su daleko spremni da idu da bi destabilizovali suverene nacije. Ne možemo dozvoliti da se ovo nastavi.Podsetimo, u Skupštini Srbije danas je započela sednica redovnog prolećnog zasedanja. Opozicija je tokom čitavog dana u Skupštini Srbije pravila haos - gađali su ministre, bavali dimne bombe, palili baklje... Povređene su dve narodne poslanice iz redova Srpske napredne stranke.

Želim da izrazim podršku predsedniku @avucic i demokratski izabranoj vladi Srbije", naveo je Orban na svom zvaničnom Iks profilu.

