Opozicija je juče u 11 i 20 sati bukom ometala rad Skupštine Srbije, dok su poslanici vlasti i ministri govorili sa mesta, a na dnevnom redu je bilo 70 tačaka. Incidenti, kada je opozicija aktivirala dimne naprave i kada je došlo do koškanja, dogodili su se u dva navrata, a drugi put je aktiviran i protivpožarni aparat. Kada se dogodio prvi incident povređene su tri poslanice - Jasmina Obradović, Sonja Ilić i Jasmina Karanac. Opozicija je koristila vuvuzele i čegrtaljke kako bi pravila buku.

Hemičar Mladen Nikolić kaže da su juče u Skupštini bile prisutne scene koje obični ljudi neće shvatiti, ali neko ko je iz struke, to vrlo dobro vidi.

- Crni dim, da, bačena je vojna dimna bomba, ne ona koja se može kupiti. Navijači Partizana su nekada tražili tamne bombe, ne beli dim koji se koristi. Nismo mogli da nabavimo, to je vojna oprema koja ne može lako da se nabavi. ja sam video scenu da je neko nešto kao fasciklu zapalio. Setio sam se svoje mladosti, nije bilo dostupne pirotehnike. Mi smo uzimali ping pong loptuce i palili ih da bi bilo čađi... - rekao je on.

Ne postoji fascikla napravljena od tog materijala, dakle, to je neko morao da vam napravi, otkrio je on.

- To su nitrili... Ovde je problem, teoretski, kažemo, okej, otišli su na crno tržište oružja... Nabavili su šok bombe, one nemaju da se kupe, nije to bezopasna stvar. Čak i ta dimna bomba... Jovanović to baca upaljeno... To ne može lako da se kupi, to je neko namenski. Neko ko ima tehnologiju koja nije na nivou... Ja bih imao problem da to napravim na fakultetu To je oprema u stilu Džejms Bonda. Gledamo kako on iz dana u dan upada u sve veće i veće ludilo. pre neki dan sam gledao, volim da sam informisan. Gledam njihove medije, iako znam šta mislim. Gledam zbog kritike... Sam sebe preispitujem i slušam njehove argumente. Video sam mu nož - rekao je hemičar.

- Sećam se situacije sa prve godine studija. Mnoge hemikalije jako smrde, osetio sam miris badema, tu se videlo koliko ko zna hemiju. Mi smo se jednom zaglavili na vratima... Miris badema se koristi u gasnim komorama za ubijanje ljudi. Ovde najviše znači da bežite, nikakve maramice i ostalo... Dakle treba da se beži, jer imate potrošen kiseonik, ubacuje se velika količina ugljen dioksida - opomenuo je Nikolić.

Autor: Dubravka Bošković