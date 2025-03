Građani Niša će prvi put u istoriji dobiti besplatan javni prevoz i besplatne udžbenike za učenike. Takođe, u planu projektovanje i otvaranje novih škola i vrtića u tom gradu.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je za Pink da su Nišlije presrećne zbog najave besplatnog Javnog prevoza kao i udžbenika za osnovce.

- I za prevoz i za udžbenike, stvari koje su važne. U NIšu se događaju istoriske stvari, drago mi je da našim sugrađanima možemo da pružimo ovakve vrste usluga. Mi smo o tome pričali još tokom celog leta, koliko smo na dužnosti. Hvala predsedniku Republike Srbije. Biće to do septembra, dakle svih 5 gradskih opština od prvog do osmog razreda će imati besplatne udžbenike. Takođe, za prevoz moramo naći pravi model, kako da primenimo to, i to će se naći u toku narednih mesec dana i nadam se da će građani u maju i aprilu dobiti to pravo. Sve to zavisi od naših sastanaka sa Vladom Srbije.

Govoreći o rečima Dragana Milića da je sve to skandal, Pavlović kaže da je u pitanju žal za tim, štooni to nisu uradili za njihovo vreme.

- Upravo oni su bili ti koji su na brojnim skupštinama govorili kako smo mi to izjavili pa nismo, pa smo lagali... Dakle, na primeru besplatnih udžbenika mi dokazujemo da nismo lagali. Brojni su primeri svega što oni rade... Skandalozno - rekao je gradonačelnik Niša.

Milić i ostali su ukinuli "Kulturno leto", a to je nešto što je tradicija, i nešto što je godinama bilo važno za dečicu, pa su u Medijani takođe ukinuli koncerte za Novu godinu, podsetio je Pavlović.

- U nedelji akda su studenti bili na ulicama, oni su ručali u toplim kafanama. To je njihovo licemerje, i nastavak svega što rade. Ukidaju nam tradicije koje Medijanci vole, a sa druge strane, mesec dana posle pada nadstrešnice bila je velika proslava kardiohirurgije koja je bila gala. Licemerje je stvar kojom se oni vode - naveo je gradonačelnik Niša.

Autor: Dubravka Bošković