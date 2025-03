Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov istakao je jutros za Pink da tajkunskim medijima nije strano da izmšljaju intervjue, naslove i podvale, što se, kako kaže, i njemu lično desilo. On je podsetio da nijedan tekst u pomenutim medijima nije izvestio o tome šta se zaista dešavalo u Skupštini Srbije.

Jovanov je dodao da opozicija sada pokušava da se na neki način "opere" i da abolira sve što su juče uradili.

- Nismo mi uneli suzavac, dimne bombe i ostalo. Njihovi izveštaju su kao egzotične reportaže... Nigde osude, bilo kakvog realnog prikaza. Oni ne govore da je nasilje nedopustivo. Nije poslanik SNS išao da prska poslanice, već Miloš Jovanović. On je bacio prvu dimnu bombu... Karanac je okrenzo glavu kada je bacao, da se zaštiti. Iskompleksirana bitanga na ovaj način rešava problem sa sobom, to je naučio u padobranskoj brigadi - rekao je Jovanov.

Govoreći o reakciji Tužilaštva, Jovanov kaže da se oko poslaničkog imuniteta pravi fama - to, kako kaže, ne znači da neko ne sme da radi šta hoće.

- To ne znači da ja mogu, jer sam poslanik da kradem. Ja se nadam da će ovo da bude opomena i razlog da konačno svako odgovara za nasilje koje sprovodi u društvu. UKP je bio u skupštini, provereno je sve. Ja ne znam šta još mogu da unesu, posle ovoga je ostalo samo da pucaju u nas. nema šta više. U jednom momentu će preći granicu, a za ovo od juče moraju da odgovaraju. Jasmini je pozlilo, ta šok bomba je pala na nju, imala je situaciju pred moždani udar. Jasmina Karanac, Sonja Ilić koja je u osmom mesecu... Na društvenim mrežama pišu "je l' bata ili seka? Šta je radila u skupštini" i slično. To je cinizam - kaže on.

Imamo film "Vidimo se učitulji" onaj je obijao stan, pobio decu, i on kaže kad su ga pitali zašto je ubio, on kaže "Što nisu bili u školi?" podseća Jovanv praveći analogiju sa fimom.

- Juče sam dobio dosta poruka, građani su ljuti. Predsednik je više puta spomenuo, klatno besa se pomerilo na drugu stranu, ljudi vape da se reaguje. Mi moramo da vodimo računa jer on žele dve sukobljene strane - dodao je Jovanov.

Marinika je pre 4 meseca rekla da želi da dođe do pucanja, a upravo juče je neko mogao da pogine, rekao je potom.

- Ne znam da li znate, ulaz u Skupštinu je potpuno uništen... To su bili njihovi ljudi. Dolazimo do onoga što studenti traže, i oni traže da rade institucije a blokira se institucija Skupštine Srbije - napomenuo je Jovanov.

Kažu da su Tepić i još jedan uneli jaja, i to po 30 jaja, i oni su nas o tome obavestili, rekao je Jovanov.

- Šta će sa jajima, da ih peku? Ima još jedna stvar. Ti ljudi koji su to omogućili, okrenuli glavu, napravili su problem kolegama. Ljudi su se menjali, gutali su taj suzavac, prah, njih su gađali jajima.. Policajci mislim - naveo je Jovanov.

Za jaja znam, a za pirotehniku ne znam ko je tačno dozvolio, naveo je Jovanov,

Autor: Dubravka Bošković