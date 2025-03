'SKUPŠTINA JE IZGLEDALA KAO RATNA ZONA' Brnabić: Mali Gavrilo će ostati simbol pobede nad svim pokušajima obojenih revolucija u Srbiji

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je Skupština Srbije juče izgledala kao ratna zona, međutim građani ne treba da budu zabrinuti zato što će u Srbiji biti mir.

- Mi ćemo uspeti da sačuvamo stabilnost, do sada nikada nismo imali ovakve scene, do sada nikada nismo imali opoziciju koja želi da unizi parlament, nećemo dozvoliti blokadu institucija -rekla je Brnabić i dodala:

- Građani ne treba da budu zabrinuti, to je bila i moja poruka sa govornice. U Srbiji će biti mir, mi ćemo umeti da sačuvamo stabilnost. Ovakve nemile scene vidimo prvi put u našem parlamentu, viđali smo ih u drugim ali ne u našem. Nikada nismo imali ovakvu opoziciju, koja je na ovaj način želela da unizi parlament, institucije... To govori o današnjoj opoziciji. Kada neko na poslanika baci suzavac ili šok bombu, to je slika koja će ostati večno simbol Miloša Jovanovića. On zaklanja sebe i svoje oči ali ženi u lice prska suzavac. Kada on to uradi, on je to uradio ne samo Jasmini Karanac samo, već hiljade građana koji stoje iza tog narodnog poslanika. Kada napadate te ljude, vi ne napadate samo vaše kolege, što bi i to samo po sebi bilo neprihvatljivo, već napadate hiljade građana. Građani ne treba da budu zabrinuti, naše institucije će nastaviti da rade, neće se povući pred divljaštvom, nasiljem, terorizom. Ovo nije politika, ovo je terorizam. Politika je kada sučeljavamo argumente. Kome je bolje od ovog? Osim što se raduju Priština, Zagreb, šta je ovo donelo Srbiji? Skupština je nastavila da radi zato što bi bila katastrofalna poruka da se skupština povuče pred nasiljem. Mi nemamo pravo da ne radimo, mi moramo da radimo. Nećemo prestati da radimo - rekla je Brnabić za Javni medijski servis.

Ona je otkrila i kakvo je trenutno stanje povređenih poslanica.

- Jasmina Obradović je u teškom stanju, nju je sinoć, iza 23 časa obišao ponovo predsednik. Lekari su rekli da mogu da daju prognozu kada prođe noć. Sonja Ilić je bolje, stabilno, beba je dobro. Mali Gavrilo će ostati simbol pobede nad svim pokušajima obojenih revolucija u Srbiji. Jasmina Karanc je imala lakše povrede, dobro je, sve su se držale herojski. Hvala sim narodnim poslanicima koi su pritrčali u pomoć - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić