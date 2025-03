Vulin na sednici Skupštine Srbije poručio: Niko nije glasao za vuvuzele

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin obraćajući se građanima i narodnim poslanicima u Skupštini Srbije istakao je da je jučerašnje skandalozno ponašanje pronatovske opozicije u parlamentu odjeknulo u svetu i da je veoma naštetilo ugledu zemlje.

"Nažalost, Srbija se juče upisala među zemlje u kojima se u parlamentu koristi nasilje, u kojoj se ugrožava život poslanika, nažalost, o Srbiji se retko sada čuje nešto lepo u svetu", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin.

Srpski potpredsednik vlade je istakao da je čak i predsednik SAD Donald Tramp negativno govorio o Srbiji zbog nevladinih organizacija koje su od USAID-a primile milione dolara.

"Predsednik Amerike Donald Tramp nas je pomenuo u svom obraćanju kongresu, pomenuo je Srbiju, nije je pomenuo ni po čemu dobrom, nije nas pomenuo po našem privrednom rastu koji je za svako poštovanje, nije nas pomenuo ni po našim etičkim principima po kojima je naš narod zaista bolji deo civilizacije. Pomenuo nas je po tome što smo od USAID-a dobili milione dolara i ismejao nas je za pare koje smo dobili, kao što nas juče ceo svet pominje zbog onih odvratnih slika nasilja u parlamentu Srbije", kazao je Aleksandar Vulin.

"Ja ne verujem da postoji birač koji je glasao za predstavnike opozicije sa idejom da oni dođu, zapale skupštinu i duvaju u vuvuzele. Nemoguće da je neko za to glasao. Ljudi ne glasaju za to da bacaš dimne bombe, to se ne radi ni na stadionu, to je krivično delo", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin.

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin istakao je duboku zabrinutost zbog budućnosti maloletne dece i studenata koje zloupotrebljava pronatovska opozicija.

"Koliko će nam trebati vremena da decu vratimo u normalno shvatanje sveta primereno njihovim godinama, koliko će nam trebati vremena da deca od četrnaest godina shvate da nisu vlast, da ne mogu da blokiraju direktora škole? Koliko će nam trebati vremena da neko ponovo dobije jedinicu i da zbog toga ne može da blokira školu ? Koliko će nam trebati vremena da studenti koji su gospodarili rektorom i profesorima prihvate da su pali na ispitu? Moramo da se vratimo u normalnost i u institucije", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin u Skupštini Srbije.