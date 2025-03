Studenti koji žele da uče okupili su se sinoć u Pionirskom parku gde su u šatorima proveli noć i poslali jasnu poruku - Stop blokadama!

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, smatra da, ako se studenti i đeci što pre ne vrate na fakultete i škole, biće im ugrožena cela godina, a posledice će biti nenadoknadive.

- Ono što bih istakao je činjenica da studenti koji se trenutno nalaze u Pionirskom parku deluju u zakonskim okvirima, od prijavljivanja skupa, do samog izražavanja tog protesta. Ono što me raduje jeste ta sabornost, ali ne znam da li će im se pridružiti i neki studenti sa druge strane. Ja nikada nisam bio za licitiranje tim brojevim, da li je više studenata bilo na jednoj ili drugoj strani. Postoji zakon, postoji ustav koji je definisao, govorim o obaveznom osnovnom školstvu, o školstvu u srednjim školama i na fakultetu. Ovde se više od 90 procenata studenata ne dozvoljava da sprovode nastavu po planu i programu koji je predviđen za ovu godinu -rekao je Jeremić i dodao:

- Zamislite samo šta će da se dogodi ukoliko se ne bude upisala godina. Tu se nalaze studenti koji hoće i koji su išli ka tome da daju u roku ovu godinu kako bi stekli uslove za budžet, te da iz privatnih smeštaja pređu u studentske domove. Verujem da, ukoliko u ovom mesecu ne budemo imali početak nastave na fakultetima, oni neće moći da daju godinu čak i da im se omoguće dodatni rokovi. Pazite, imate neke fakultete koji u kalendarskoj godini imaju po 10 ili 12 ispita, pa sada traže i da se smanji broj predmeta potreban za upis. Ne možemo da stvaramo jednu neobrazovanu naciju, jer oni neće moći da steknu svoje obrazovanje. Oni ni tokom korone nisu mogli adekvatno da pohađaju nastavu, a sada i ovo -rekao je Jeremić.

Jeremić se zatim osvrnuo i na studentske zahteve, koji su, kako kaže, svi do jednog ispunjeni.

- Zahtevi su svi ispunjeni. Pogledajte šta sada traže, traže graševinsku knjigu koja će i biti objavljena. Ali šta će sada student prava, ekonomije, pa i građevine, da li će on sada moći iz te knjige da analizira i šta će on moći iz te knjige da objasni?! Sva dukumenta su već objavljena, a studenti moraju što pre da se vrate na nastavu -zaključio je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i izveštaj ekspertske grupe za praćenje realizacije 1. 2. i 3. zahteva studentskih plenuma.

- Meni je drago što je javnost mogla da vidi sve ono što je država Srbija podnela kao odgovor na studentske zahteve i da vide da je sve ispunjeno. Naravno da će se pojavljivati i da će tražiti uvek neke nedostatke, ali kao što je predsednica Parlamenta rekla, ovo je sve uvod u obojenu revoluciju. Taj njihiv glavni zahtev je zahtev za glavom predsednika Aleksandra Vučića, tada će za njih svi problemi biti rešeni. Tada neće imati ni zahteve za nadstrešnicu, neće im biti bitne ostavke, niti bilo šta drugo -rekao je Jeremić i dodao:

- Ono što država Srbija treba da uradi u narednom periodu je to da omogući nesmetano održavanje nastave, a ukoliko se to ne dogodi mi ćemo biti u velikom problemu. Pojave poput takozvanih ekspertskih grupa koju čine nepoznati ljudi sve govore. Oni su pozivani na razgovore, predsednik ih je sam pozvao na dogovor, ali ne, strani faktor je taj koji utiče i iziskuje to da se pokuša obojena revolucija. Ali narodu je to već jednom podvaljeno, prvi put je prošlo, ali drugi put neće. Verujem da je vreme otrežnjena i da uhvatimo zadnji voz kako bi sačuvali mlade ljude od upadanja u katastrofalnu grešku. U suprotnom, u velikom smo problemu -rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da će prvi zahtev studentaka koji su se okupili u Pionirskom parku, a to je početak nastave, mora biti što pre ispunjen.

- Ovo se odnosi i na škole, ne samo na fakultete. Njihovi nastavnici su stupili u neosnovani štrajk. Vi sada imate decu koja su prvi razred osnovne škole, decu koja su do sada već mogla da nauče da čitaju, a oni su samo došli do slova "C". To je poražavajuće i jednostavno njihovi nastavnici moraju da se vrate u školi. Osim nastavnika, oni moraju biti i pedagozi, ljudi koji oblikuju tu decu. Podsetiću jop jednom na reči predsednika Aleksandra Vučića koji je citirao velikog Dositeja Obradovića: "Knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce". Treba da se vodimo tim sloganom -rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na poziv članova opozicije na blokade i generalni štrajk.

- Ko zna šta bi se dogodilo u državi Srbiji i u ostalim zemljama da su neke geopolitičke prilike ostale onakve kao što su bile. Ovde je sigurno da su zapadni centri moći pokušali da izazovu revoluciju i svrgavanje vlasti bez pitanja naroda. Zbog toga postoje pozivi na blokade i generalni štrajk. Ne postoji bilo kakav razlog za generalni štrajk, ali opozicija mora da opravda novac koji je uložen u njih -rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i skandalozno i nasilničko ponašanje opozicije tokom sednice Skupštine Srbije.

- Oni prave haos, a neće da učestvuju u nečemu što je bitno za građane Srbije, tako je bilo i na sednici za usvajanje budžeta. Njih ne zanimaju građani Srbije koji su ih delegirali da ih predstavljaju, zanima ih samo vlast. Ovo je do sada viđeno jedino još u Prištini gde su primenjene iste metode, čak i iste boje. Pokušavaju da preslikaju politiku Aljbina Kurtija. Ovo je jedna velika sramora od članova opozicije -rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić