Petković sa Košarom: Poništavanje volje Srba, Rašić nije izabran srpskim glasovima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa ambasadorom Francuske u Srbiji Pjerom Košarom, sa kojim je razgovarao o situaciji u AP Kosovo i Metohija, teškom položaju srpskog naroda i stanju u dijalogu, gde Priština godinama odbija da ispuni svoje obaveze i formira Zajednicu srpskih opština.

Kako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petković je posebno ukazao na niz nepravilnosti tokom nedavno sprovedenih izbora na KiM, ali i na činjenicu da mesec dana nakon glasanja nemamo konačne rezultate, što, kako je istakao, sasvim jasno govori o svim manipulacijama izbornom voljom, poništavanju volje Srba koji su glasali na izborima, nameštanju rezultata na štetu srpskog naroda i protažiranju miljenika Aljbina Kurtija, Nenada Rašića, koji nije izabran srpskim glasovima.

To sve ukazuje da je srpski narod na Kosovu i Metohiji izložen konstantnom kršenju prava, ali i ugrožavanju bezbednosti i golog opstanka, istakao je Petković.

On je naglasio da je protivpravno i nasilno gašenje srpskih institucija na Kosovu i Metohiji dovelo srpski narod u još teži položaj, jer ga je prištinski režim na ovaj način ostavio bez mogućnosti podizanja plata u srpskim sredinama na KiM, penzija i socijalnih davanja, koja za mnoge Srbe bukvalno život znače.

Petković je upozorio da zatvaranjem srpskih institucija režim u Prištini najdirektnije pokazuje da mu ne pada ni na kraj pameti da formira ZSO.

"Ako se navedenim potezima Kurtija dodaju i svakodnevno nasilje i terorisanje srpskog stanovništva na KiM, napadi na srpsku imovinu i svetinje, jasno je da Priština ne želi ni razgovore, ni dogovore, već stalne sukobe i tenzije sa ciljem konačnog proterivalja Srba sa Kosova i Metohije" istakao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

On je naveo da će, bez obzira na sve navedene, otežavajuće okolnosti i činjenicu da kod prištinskih političara ne postoji ni minimum dobre volje za građenje mira i suživota na prostoru Kosova i Metohije, Beograd ostati opredeljen za dijalog i kompromis, jer je to jedini način da se sačuva mir u pokrajini i regionu i da se dođe do preko potrebne normalizacije odnosa na terenu.